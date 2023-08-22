لـ المصريين بالخارج .. غرامة 200 جنيه حال القيام بهذا الإجراء

تضمن قانون الأحوال المدنية، عدة ضوابط يجب أن يلتزم بها المصريين المقيمين بالخارج عند التوثيق والتبليغ عن وقائع الميلاد والوفاة، وأقر القانون توقيع غرامات مالية على المخالفين لهذا الأمر.

وفي هذا الصدد، نصت المادة 58 من القانون على أنه يجب التبليغ عن وقائع الميلاد والوفاة التي تحدث للمواطنين الموجودين بالخارج أو أثناء السفر للخارج خلال 3 أشهر من تاريخ الواقعة أو الوصول، ويكون التبليغ من المكلفين به.

عقوبات المخالفين

ويعاقب على مخالفة حكم المادة 58 من القانون بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه.