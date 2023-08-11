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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حلوى أعياد الميلاد.. طريقة عمل تارت المانجو

حلوى أعياد الميلاد..
حلوى أعياد الميلاد.. طريقة عمل تارت المانجو

تارت المانجو، من الوصفات المغذية واللذيذة التي يتم تحضيرها بسهولة، ومحببة للأطفال، تعتبر من الوصفات التي يكثر تحضيرها في المناسبات وأعياد الميلاد وتمتاز بطعم رائع ولذيذ فلا يخلو منزل من عشاق المانجو فهي فاكهة رائعة وجميلة يكثر تواجدها في الصيف، لذا نقدم طريقة سهلة وبسيطة لعمل تارت المانجو اللذيذ بالمنزل.

 

 

 

المقادير:

- 1 كوب سكر
- 3 كوب دقيق
- 3 بيضات
- 1 ملعقة كبيرة بيكينج باودر
- 3/4 كوب سمن
- 1 ملعقة صغيرة فانيليا
- 2 كوب مانجو مكعبات
- 1/2 كوب جيلي مانجو


طريقة التحضير:

يوضع الدقيق في وعاء، ويضاف إليه البيكينج باودر، وينخل جيداً.

يوضع السمن في المضرب الكهربائي، ويضاف إليه السكر، ويخفق جيداً حتى يذوب السكر.
يضاف البيض والفانيليا، ويضرب جيداً حتى يتجانس.

يضاف الدقيق المخلوط بالبيكينج باودر، ويعجن مرة أخرى حتى نحصل على عجينة متماسكة.
تدهن قوالب الكب كيك بالسمن، ويسخن الفرن على درجة 180 مئوية.

يوضع العجين في القوالب، ويضغط عليها جيداً ليصبح بسمك نصف سم.
تنغز بالشوكة جيداً حتى لا ترتفع أثناء التسوية.
تدخل الفرن لمدة 25 دقيقة، وحتى تنضج وتحمر.
تخرج من الفرن، وتترك لتهدأ قليلاً.
ترفع من القوالب، وتترك لتبرد تماماً.

توزع المانجو على التارت، ثم يصب فوقه مقدار معلقة كبيرة من جيلي المانجو.
توضع في الثلاجة وحتى يتماسك الجيلي أو لحين التقديم.

تارت المانجو المانجو اعياد الميلاد الصيف مغذية

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