مضرب عن الطعام.. تطورات أزمة المخرج محمد يحيى مع سينما زاوية

مازالت قصة المخرج محمد يحيى، في تطور مستمر بعد إصراره على موقفه ولجوئه إلى الاعتصام والإضراب عن الطعام لمدة زادت عن أسبوع للحصول على ما يصفه بأنه حقه.

ونشر محمد يحيى فيديو له عبر فيسبوك ، يعلن فيه استمرار إضرابه عن الطعام لليوم الثامن على التوالي ، والاعتصام ليحصل على عرض تجاري لفيلمه بعد رفض سينما زاوية لإتاحة هذه الفرصة له.

لمشاهدة الفيديو من هنا

ويزعم محمد يحيى مخرج وصانع فيلم "اختيار مريم" أن سينما زاوية عرضت العديد من الأعمال التي نافسته من قبل في محافل فنية وتفوق عليهم، ولكنه وصف ما يواجهه حالياً بالاحتكار وتضييق للفرص.



ورفض محمد يحيى كل مقترحات عرض الفيلم بشكل مجاني، أو في عروض جماهيرية مجانيّة لرغبته في تحقيق ربح تجاري من الفيلم الذي كلفه مبالغ كبيرة ويعتمد عليه في كل شيء في حياته الفنية.



أزمة المخرج محمود يحيي

‎وقد أثار المخرج محمود يحيى حالة من الجدل الواسع عبر السوشيال بسبب ما تعرض له من إساءة اتجاه فى سينما زاوية ومنع عرض فيلمه “اختبار مريم”.



وأكد محمود، أنه اكتفى بالجلوس أمام السينما رافعا بوستر فيلمه دون أي هتافات أو تجاوزات، لكنه فوجئ بالاعتداء عليه من قبل بعض العاملين، ما تسبب فى إصابته بجرح سطحى فى إصبعه وتحطيم حامل البوستر، كما أرسل شكوى رسمية إلى إدارة السينما دون أن يتلقى رداً في البداية، لافتاً إلى أنه سيواصل المطالبة بحقه في الحصول على فرصة عادلة لعرض فيلمه الأول "اختبار مريم"، مؤكدا ثقته فى عدالة قضيته.

فيما قدمت إدارة سينما زاوية اعتذارا رسميا إلى المخرج الشاب محمود يحيى، فى بيان رسمي عقب واقعة الاعتداء التى تعرض لها أمام السينما أثناء وقوفه حاملاً بوستر فيلمه "اختبار مريم"، احتجاجا على رفض عرضه.