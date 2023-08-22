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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب الممشى السياحى للمتحف المصرى.. تعرف على مواعيد غلق طريق الفيوم

المتحف المصرى
المتحف المصرى

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك تزامناً مع تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بالممشى السياحى بالمتحف المصرى الكبير أعلى (ميدان الرماية /طريق الفيوم) الذى يربط بين المنطقة الأثرية "الأهرامات" والمتحف المصرى الكبير.. مما يستلزم الغلق الكلى بطريق الفيوم بالإتجاهين "بالتناوب" وذلك لمدة "6 أيام" على أن تكون الأعمال على مدر 24 ساعة.

 الإتجاه القادم من طريق الفيوم إتجاه شارع ميدان النصر بدءً من يوم الثلاثاء الموافق 22/8/2023 الساعة 12 صباحاً وحتى يوم الخميس الموافق 24/8/2023.

 الإتجاه القادم من طريق المنصورية وطريق إسكندرية الصحراوى إتجاه الفيوم بدءً من يوم الجمعة الموافق 25/8/2023 الساعة 12 صباحاً وحتى يوم الإثنين الموافق 28/8/2023.

ما يستلزم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالى:-

- حركة سير المركبات بطريق الفيوم بالإتجاه القادم من طريق الفيوم وترغب بالسير إتجاه ميدان النصر يتم الدخول يميناً إلى الطريق الذى تم إستحداثه "الطريق البديل" ثم العودة مرة أخرى للطريق الأصلى عقب تجاوز منطقة الأعمال والغلق الكلى. - حركة سير المركبات بطريق الفيوم بالإتجاه القادم من طريق المنصورية وترغب بالسير إتجاه الفيوم يتم الدخول يميناً إلى الطريق الذى تم إستحداثه "الطريق البديل" ثم العودة مرة أخرى للطريق الأصلى عقب تجاوز منطقة الأعمال والغلق الكلى. 

 ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية الطريق البديل المتحف المصري الكبير تحويلات مرورية ميدان الرماية

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