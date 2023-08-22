عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان يستقبل وفدا من "القومي لحقوق الإنسان"..صور

زيارة الوفد
زيارة الوفد

استقبل قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية وفداً ضم السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان وعددا من أعضاء المجلس لزيارة لمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان.

 أجرى الوفد الزائر جولة تفقدية لعدد من المنشآت شملت المركز الطبى المجهز بأحدث التجهيزات الطبية، والاطلاع على جانب من الرعاية الطبية المقدمة للنزلاء والنزيلات.

كما تفقد أماكن الأنشطة الرياضية المتنوعة بالإضافة إلى (المطبخ – مبنى التأهيل والتعليم الفنى والذى يضم قاعة الرسم والمشغولات اليدوية والمكتبة، ومبنى روضة الأطفال للنزيلات الحاضنات وأطفالهن).

 كما تفقد الوفد غرف إعاشة النزيلات والتأكد من توافر الخصوصية داخلها، ومناقشة النزيلات حول أوضاعهن المعيشية ومعاملتهن من قبل إدارة المركز وتلقيهم أوجه الرعاية المختلفة بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان، والتأكد من خلال اللقاءات مع النزيلات من عدم وجود كاميرات داخل غرف الإقامة الخاصة بهن وأن الكاميرات توجد فى الممرات بمواقع تضمن تأمين وسلامة النزيلات.

واختتم الوفد زيارته بتفقد مصنع الملابس الجاهزة ومشاهدة المشروعات الإنتاجية الخاصة بتأهيل النزلاء بالمجمع الأمنى (مصنعى "البلاستيك ، تعبئة زيت الطعام" – المجزر الآلى "الداجنى – الحيوانى" المشروعات الزراعية المكشوفة والصوب).

وتركت الزيارة أثراً طيباً لدى الوفد الزائر وأشادوا باهتمام وزارة الداخلية بالجانب النفسى والمجتمعى للنزلاء ، لما شاهدوه من نموذج فى إدارة المؤسسات العقابية الحديثة بهدف إعادة تأهيل وإصلاح وتصحيح مسار النزلاء لإدماجهم فى المجتمع.

يأتي ذلك إيماناً من وزارة الداخلية باحترام حقوق الإنسان واستمراراً فى تطبيق أساليب السياسة العقابية الحديثة وتطويرها بما يضمن الرعاية الشاملة للنزلاء وتأهيلهم لإعادة انخراطهم بالمجتمع باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمنى، وفى ضوء مواصلة تنظيم الزيارات بمختلف مراكز الإصلاح والتأهيل. 

85484351-D6AC-4247-B12F-194E5D648B61
85484351-D6AC-4247-B12F-194E5D648B61
F77B47A8-C5BA-4CDC-BA6B-D6B1579B5731
F77B47A8-C5BA-4CDC-BA6B-D6B1579B5731
7882D5F1-0A46-40A4-AB31-68FA946098DF
7882D5F1-0A46-40A4-AB31-68FA946098DF
C20C16E2-4FC2-4261-82E2-8433853CDE79
C20C16E2-4FC2-4261-82E2-8433853CDE79
DBC4375E-632F-4037-9CC0-0EF5135CE353
DBC4375E-632F-4037-9CC0-0EF5135CE353
F12C27B9-5A6A-4F35-88BD-8FBE6E76F767
F12C27B9-5A6A-4F35-88BD-8FBE6E76F767
الحماية المجتمعية السفيرة مشيرة خطاب السياسة العقابية الحديثة القومي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان قطاع الحماية المجتمعية وزارة الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحور كورونا الجديد في مصر رسميا.. 24 إجراء لمواجهة EG.5

مش أول مرة.. شقيق أشرف بن شرقي يفجر مفاجأة حول مفاوضات الأهلي

أول تعليق من وزير الصحة على ظهور حالات متحور كورونا الجديد

عاصفة ترابية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. وتحذير عاجل من الأرصاد اليوم

يا فرحة ما تمت للزعيم| نيمار يصيب جماهير الهلال السعودي بصدمة وخيبة أمل.. القصة الكاملة

تحرك عاجل لخفض أسعار السجائر .. العلبة هتبقى بكام ؟

لو عايز تتوظف فى الكهرباء .. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

مضاد حيوي يؤدي إلى الوفاة.. احذروا هذه الأدوية وتخلصوا منها فورا 

ترشيحاتنا

"مشاكل عالم أول"|تعليق ساخر من مدرب المنتخب السابق على قميص الأهلي الجديد

تخطت 100%.. ارتفاع غير مسبوق في أسعار الإيجارات السكنية|التفاصيل الكاملة

هل صلاة سنة الظهر أربع ركعات متصلة أم ركعتين ركعتين؟.. علي جمعة يجيب

أخبار تهمك.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم

الأرصاد تحذر: اضطراب الملاحة البحرية 48 ساعة والرياح سرعتها 60 كم

سقوط مصابين .. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو مشاجرة الزيتون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو بتعاني منه.. كيف يمكنك التخلص من رائحة الفم الكريهة بسرعة؟

لا يوجد مثلها.. ميلاد زرافة غير مرقطة يثير دهشة العالم |شاهد

ظهور حالتين في مصر.. كيف تحمى نفسك من متحور كورونا EG.5

بعد ظهوره في مصر .. الكشف عن أعراض متحور EG.5

فيديو

هانى عادل يكشف كواليس لقائه الأول بـ جاكى شان | فيديو

ظهور شيماء سعيد بعد سنوات من الاختفاء وارتداء الحجاب.. فيديو

بعد نجاح أغنيتها حوش الدلع.. دوللي شاهين تسافر لبنان

بعد شائعة إنهاء حياة والدتها.. فيديو مفاجئ لـ ابنة شيرين عبد الوهاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ