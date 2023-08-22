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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحبس عاما مع الشغل لمتهم لحيازته طلقات نارية في مدينة نصر

صدى البلد

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن بمعاقبة المتهم "م.م.ا" بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه ألف جنيه عما أسند إليه من اتهام حيازة طلقات نارية تستخدم في بندقية آلية بمدينة نصر ، وألزمته المصاريف الجنائية بالدعوى.


صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق وأمانة سر محمد طه.

وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، عن أنه في يوم 17 يناير الماضي بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر محافظة القاهرة  أحرز ذخائر  طلقة مما تستعمل في الأسلحة النارية المششخنة دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازها.

وتضمنت شهادة مجري التحريات ضابط بقطاع الأمن الوطني بأنه ونفاذاً للإذن الصادر من النيابة العامة  بضبط وتقتيش شخص المتهم انتقل لمكان تواجده وبضبطه وتفتيشه عثر معه على ذخائر طلقة أحرزها بغير ترخيص وبمواجهته بها أقر بإحرازها بغير ترخيص.

وثبت بتقرير المعامل الجنائية بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية أن الطلقة المضبوطة كاملة الأجزاء غير مطرقة الكبسولة وسليمة وصالحة للإستعمال على سلاح بندقية آلية سريعة الطلقات .

مدينة نصر التجمع الخامس المصاريف الجنائية المستشار حسن فريد قطاع الامن الوطني محكمة جنايات القاهرة

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