بسبب صورة .. عامل بصالون يتعدى على شخصين بالتجمع

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك " متضمناً إستغاثة سيدة من قيام عامل بصالون رجالى بالتعدى على شقيقها وأحد أصدقائه وإحداث إصابتهما بـ "جروح قطعية متفرقة" بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة .

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول :(شخصين "مصابان بجروح قطعية"- مقيمان بدائرة القسم) ، طرف ثان :(عامل – مقيم بمحافظة الغربية) لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين لإعتراض الطرف الأول على قيام إدارة الصالون بتصوير أحد زملائه دون إذن منه ، فتطورت لمشاجرة تعدى خلالها الطرف الثانى عليهما بالضرب بأستخدام "آلة حادة" وإحداث إصابتهما المشار إليها.. أمكن ضبط المتهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.