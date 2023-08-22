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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تناقض الاقوال وعدم جدية التحريات.. ننشر مرافعة الدفاع في استعراض القوة بدار السلام

صدى البلد

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، لمرافعة الدفاع عن المتهمين باستعراض القوة في منطقة دار السلام".

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ودفع المحامي وليد عبد الوهاب الحاضر عن المتهم الثاني بانتفاء صلة المتهم بالواقعة، وشملت قائمة الدفوع الدفع بشيوع الاتهام وعدم جدية التحريات وعدم معقولية الواقعة وتناقض الأقوال.

ودفعت المرافعة ببطلان الدليل المستمد من تقرير الأدلة الجنائية لعدم تحديد مكان وزمان إطلاق العيار الناري على السيارة.

وشملت الدفوع الدفع بانتفاء الحيازة والإحراز للسلاح الناري محل الجريمة.

وتتهم النيابة العامة، في القضية رقم ۸۰۷۷ لسنة ۲۰۲۲ جنایات دار السلام المقيدة برقم ١٥٥٩ لسنة ٢٠٢٢ كلي حلوان، كلا من :عمر أ ٤٠ سنة، عامل، مقيم في ٢٠ ش الشيخ رمضان، الجيزة، محمد م،  ٢٧ سنة . عامل مقيم في ١٤ ش عبد الغفار نصار، دار السلام القاهرة "ماهر ح،  ٥٣ سنة، عامل، مقيم في ١٤ ش عبد الغفار نصار، دار السلام، القاهرة ، " لأنهم في ٣٠/ ٧ / ۲۰۲۲ بدائرة قسم او السلام محافظة القاهرة حازوا وأحرزوا بغير ترخیص سلاح نارى مششخن " مسدس ".

وأوضحت أوراق القضية، ان المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف ضد المجنى عليهم، سيد عبد الرحمن محمد ، رمضان صالح مرسى ، أحمد حجاج محمد ، سيد عبد المنعم، حال أحرازهم وحيازتهم لسلاحاً نارياً،  وأداة عما تستخدم في الأعتداء على الأشخاص محل الأتهام الآت وصفه بأن تصديا إلهم شهرين السلاح الناري سالف البيان وأطلق الأول منه أعيرة نارية حال كونهم أكثر من شخصين وكان ذلك بقصد ترويعهم والحاق الضرر بهم والتأثير في ارادتهم لفرض السطو عليهم والذي من شأنه القاء الرعب في نفوسهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازوا واحرزوا أدوات " عصي خشبية " مما تستخدم في الأعتداء علي الأشخاص.

وأكد، مجري التحريات في اوراق القضية، أنه ورد إليه بلاغ نشوب مشاجرة فأنتقل فور البلاغ فأبصر المتهم الأول محرزا سلاح نارى مسدس طلقاً منه أعيرة نارية والمتهمين الثاني والثالث يحرزا أسلحة بيضاء وباجراء تحرياته توصلت إلى أن قصدهم ترويع وتخويف المجنى عليهم وألحاق الأذى بهم والذى كان من شأنه إلقاء الرعب في نفوسهم وذويهم.

دار السلام استعراض القوة الأدلة الجنائية جدية التحريات متهمين باستعراض القوة

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