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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الجيزة تُطلق حملة لمساعدة المشردين .. شاهد

هند عبد الحليم نائب
هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة

قامت هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة بمشاركة مؤسسة معانا لانقاذ انسان في فعاليات الحملة التي تمت بشوارع حي العجوزة والتي اسفرت عن التعامل مع ٣٦ حاله خلال اليوم وإنقاذ ١٦ حاله منهم ٢ سيدات ١٥ رجال وطفل من المشردين وتوفير الرعاية اللازمة لهم.

وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتعاون مع المؤسسات الأهلية وتوفير حياة أفضل للمشردين بالشوارع.

وأكدت نائب المحافظ انه جاري بحث كل حالة على حدى وتحديد الية حل مشكلة كل فرد منهم على الوجه الامثل الذي يصنع منه عضواً نافعاً مرة أخرى داخل المجتمع المصري.

وأشارت إلى  أن هناك مراحل لرعاية المشردين بدءًا من استقبالهم مروراً بمرحلة الرعاية الطبية من خلال الأطباء المتواجدين بالمؤسسة وإجراء بعض التحاليل اللازمة للتأكد من خلو الحالة من أي أمراض معدية لزملائه، وإجراء العمليات الجراحية اللازمة لبعض الحالات منهم، بالاضافه الي التأهيل النفسى من خلال جلسات الإخصائيين الاجتماعيين للتعرف على مشاكلهم وحلها، وتعديل السلوك لديهم ومحاولة دمجهم في المجتمع مرة ثانية.

وأشادت بالدور الهام الذي تؤدية مؤسسة معانا لانقاذ انسان مشيراً الي ان المحافظة ستواصل تعاونها مع المؤسسة لإنقاذ اكبر قدر ممكن من المشردين.

وأشارت إلى أن الحملة ستستمر على فترات بعد التعامل مع المجموعة الأولى وذلك بمساعدة المؤسسة.

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أحمد راشد محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تنمية المجتمع وخدمة البيئة حي العجوزة رعاية المشردين مؤسسة معانا لانقاذ إنسان محافظة الجيزة مؤسسة معانا

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