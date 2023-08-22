شاهد.. مفاجآت وفعاليات جديدة الخميس المقبل بالعلمين

تحدثت سارة سراج موفدة إكسترا نيوز من العلمين، أن عطلة هذا الأسبوع في العلمين تشهد مفاجآت وفعاليات جديدة، ويوم الخميس المقبل 24 أغسطس، حفلة غنائية لمحمد عدوية، ومحمود الليثي، ومسلم، ويوم 25 حفلة الرابر العالمي "راس"، وحفلة "ستاند أب"، وأيضا يوم 26 أغسطس حفلة غنائية كبيرة لـ "كاريوكي".



إلهام شاهين وكريم عبد العزيز

وتابعت أنه سيقام مهرجان "القاهرة للدراما" في دورته الثانية، وهي فعالية استثنائية لأنها ستقام في مدينة العلمين الجديدة، ويوجد استفاء خاص للجمهور يتم فيه اختيار أفضل الفنانين، وأفضل الأعمال الدرامية، من خلال الصحفة الخاصة بمهرجان الدراما على صحفة الفيس بوك، ووجود عشرات من الأعمال الفنية مشاركة في مهرجان القاهرة للدراما ولجنة تحكيم برئاسة المخرج جمال عبد الحميد وأعضاء لجنة التحكيم الفنانة إلهام شاهين، والفنان كريم عبد العزيز.



وأضافت أن مهرجان القاهرة للدراما سيقدم فقرة خاصة لفنانين مميزين، وتكريم لمشوارهم الفني، كما حدث في الدورة الأولى من خلال فقرة " شكرًا اسعدتونا"،وفقرة " العطاء"، ويتم التجهيز والتحضيرات لمهرجان "القاهرة للدراما" بقوة.