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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البابا تواضروس لرئيس وزراء المجر:السيسي يقدم مفهومًا جديدًا لعلاقة المواطنة لكل المصريين

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني ولقاء رئيس وزراء المجر

استقبل ڤيكتور أوربان رئيس وزراء المجر بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة المجرية بودابست، اليوم الثلاثاء، قداسة البابا تواضروس الثاني والوفد المرافق لقداسته.

وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته لتلبية قداسة البابا دعوة الحكومة المجرية لزيارة المجر في هذا المناسبة.

المجر

من جانبه، عبر قداسة البابا تواضروس الثانى عن شكره على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وتقدير دولة المجر للكنيسة القبطية ومنحه الدكتوراه الفخرية من جامعة بازمان بيتر، وعبّر قداسته أيضًا عن سعادته بحضور احتفالات العيد القومي لدولة المجر، موجهًا الشكر لحكومة المجر لدعمها المنح الدراسية للشباب في مصر.

كما أكد رئيس الوزراء المجري، على اهتمام بلاده بالانفتاح على الشرق وتوطيد العلاقات مع دوله، خاصة وأن مصر تعد من أهم دول الشرق الأوسط.

الرئيس السيسي

وقال قداسة البابا إن الرئيس السيسي يقدم مفهومًا جديدًا لعلاقة المواطنة لكل المصريين، لافتاً إلى أن مصر ساهمت في مواجهة الهجرة غير الشرعية لأوروبا.

حضر اللقاء السفير محمد الشناوي سفير مصر بالمجر، وعدد من أعضاء السفارة.

البابا تواضروس الثاني ولقاء رئيس وزراء المجر
البابا تواضروس الثاني ولقاء رئيس وزراء المجر
البابا تواضروس الثاني ولقاء رئيس وزراء المجر
البابا تواضروس الثاني ولقاء رئيس وزراء المجر
البابا تواضروس الثاني ولقاء رئيس وزراء المجر
البابا تواضروس الثاني ولقاء رئيس وزراء المجر
البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني رئيس وزراء المجر المجر جامعة بازمان بيتر

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البابا تواضروس لرئيس وزراء المجر:السيسي يقدم مفهومًا جديدًا لعلاقة المواطنة لكل المصريين

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