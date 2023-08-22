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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تماثيل وعملات .. شخص يعثر على مقبره أثرية ويعرض محتوياتها للبيع بالمنيا.. صور

الاثار
الاثار

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى الحفاظ على التراث الثقافى والأثرى المصرى والتصدى بحسم لجرائم الإتجار فى القطع الأثرية .

أكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار حيازة (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة المنيا) لقطع أثرية بقصد الإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (256 قطعة عبارة عن "عملات آثرية تعود للعصر الرومانى – تماثيل مختلفة الأشكال والأحجام " ، وبعرض المضبوطات على الجهات المعنية أفادت بأثريتها) .

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها.. كما أقر بتحصله عليها من ناتج أعمال الحفر والتنقيب التى قام بها خلسة بدائرة مركز شرطة بنى مزار.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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أجهزة وزارة الداخلية أعمال الحفر التراث الثقافي السياحة والاثار القطع الآثرية عملات أثرية وزارة الداخلية

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