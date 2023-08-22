قرار عاجل من المحكمة بشأن متهم باستعراض القوة في دار السلام

أصدرت، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، حكمها ببراءة شخص في قضية استعراض القوة بمنطقة دار السلام".

وطلب المحامي وليد عبد الوهاب الحاضر عن المتهم الثاني بانتفاء صلة المتهم بالواقعة، وشملت قائمة الدفوع الدفع بشيوع الاتهام وعدم جدية التحريات وعدم معقولية الواقعة وتناقض الأقوال.

كما دفعت المرافعة ببطلان الدليل المستمد من تقرير الأدلة الجنائية لعدم تحديد مكان وزمان إطلاق العيار الناري على السيارة.

وشملت الدفوع الدفع بانتفاء الحيازة والإحراز للسلاح الناري محل الجريمة.

واتهمت النيابة العامة، في القضية رقم ۸۰۷۷ لسنة ۲۰۲۲ جنایات دار السلام المقيدة برقم ١٥٥٩ لسنة ٢٠٢٢ كلي حلوان، كلا من :عمر أ ٤٠ سنة، عامل، مقيم في ٢٠ ش الشيخ رمضان، الجيزة، ومحمد م، ٢٧ سنة . عامل مقيم في ١٤ ش عبد الغفار نصار، دار السلام القاهرة وماهر ح، ٥٣ سنة، عامل، مقيم في ١٤ ش عبد الغفار نصار، دار السلام، القاهرة ، " لأنهم في ٣٠/ ٧ / ۲۰۲۲ بدائرة قسم او السلام محافظة القاهرة حازوا وأحرزوا بغير ترخیص سلاح نارى مششخن " مسدس ".

واوضحت أوراق القضية، ان المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف ضد المجنى عليهم، سيد عبد الرحمن محمد ، رمضان صالح مرسى ، أحمد حجاج محمد ، سيد عبد المنعم، حال أحرازهم وحيازتهم لسلاح ناري وأداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بأن تصديا إليهم شاهرين السلاح الناري سالف البيان وأطلق الأول منه أعيرة نارية حال كونهم أكثر من شخصين وكان ذلك بقصد ترويعهم والحاق الضرر بهم والتأثير في ارادتهم لفرض السطو عليهم والذي من شأنه القاء الرعب في نفوسهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازوا واحرزوا أدوات " عصي خشبية " مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص.

واكد، مجري التحريات في اوراق القضية، أنه ورد إليه بلاغ نشوب مشاجرة فأنتقل فور البلاغ فأبصر المتهم الأول محرزا سلاح نارى مسدس اطلق منه أعيرة نارية والمتهمين الثاني والثالث يحرزان أسلحة بيضاء وباجراء تحرياته توصل إلى أن قصدهم ترويع وتخويف المجنى عليهم وإلحاق الأذى بهم الذى كان من شأنه إلقاء الرعب في نفوسهم وذويهم.