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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الكشف عن بوستر مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي| صورة

صدى البلد

أعلنت الدكتورة دينا أمين مدير  مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، برئاسة الدكتور سامح مهران، عن إقامة عدد من الورش المختلفة، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثلاثين، والتي تقام فعالياتها خلال الفترة من 1 إلى 8 من شهر سبتمبر المقبل، كما تم الكشف عن البوستر الرسمي للمهرجان. 

 

وكشفت الدكتورة دينا أمين مدير مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، عن إقامة 8 ورش في العناصر المسرحية المخلتفة، على أن يستمر التقديم حتى 25 أغسطس الحالي، وهي: ورشة "رسم وبناء الشخصية" ويقدمها الفنان لوك لينر خلال يومي 2 و3 سبتمبر، وورشة تقنية "Meisner" ويقدمها  الفنان "نديم" وذلك بين يومي 2 إلى 4 سبتمبر، وورشة "بروڤة ممتدة" وتقدمها الفنانة نورا أمين، وورشة "مسرح إعادة التمثيل: تجسيد المشاعر والقصص عبر تقنيات المسرح الجسدي" وتقدمها الفنانة داليا صبور، وذلك بين يومي 3 إلى 6 سبتمبر.

 

بوستر المهرجان

 

ويقام أيضا خلال المهرجان ورشة "تنمية مصادر التمويل" ويقدمها المخرج أحمد العطار، وذلك أيام 4 و5 ستبمبر، وورشة "موسيقى الجسد والمسرح" تقدمها الناقدة الموسيقية الدكتورة ياسمين فراج"، وذلك بين يومى 4 إلى 6 سبتمبر، وورشة "توظيف الارتجال لتفجير الطاقات الإبداعية للممثل" وتقدمها الدكتورة إنجي البستاوي، وذلك بين يومى 4 إلى 7 سبتمبر، وورشة "أصول ومبادئ المسرح الارتجالي" ويقدمها الفنان رمزي لينر، وذلك بين يومي 5 إلى 8 سبتمبر.

 

وكانت لجنة المشاهدة بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، قد أعلنت عن قائمة العروض العربية المشاركة في في دورته الثلاثين، والتي جاءت كالتالي: الروبة (تونس)، السيد والعبد (البحرين)، صادق النمك (السعودية)، فنتولين العودة (فلسطين)، قائمة الخديج (الإمارات)، ملف 12 (العراق)، ما يراوش (تونس)، نوستالجيا (الجزائر).

 

ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أحد أقدم المهرجانات العربية الدولية المتخصص في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويقوم المهرجان بتكريم عدد من الشخصيات العالمية المهتمة بفنون المسرح التجريبي، ويمنح الجوائز لأفضل العروض في المجالات المسرحية المختلفة، كما يقام على هامش المهرجان عدد من الندوات المتخصصة في تقنيات وفنون المسرح.

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