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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عليك اتباع هذه الخطوات.. تحذير من Apple لجميع مستخدمي آيفون

تحذير من Apple لجميع
تحذير من Apple لجميع مستخدمي آيفون

هل تستخدم جهاز آيفون وظهرت على الشاشة مثلث أصفر اللون؟ إذًا عليك التنبه جيدا أن هاتفك في خطر جسيم ويتعرض للتلف.

سيظهر المثلث الأصفر الذي يحتوي على قطرة ماء زرقاء كعلامة تحذير لحماية جهاز iPhone الخاص بك، ولكن إذا تجاهلتها، فقد يؤدي ذلك إلى تلف هاتفك بشكل لا يمكن إصلاحه مرة أخرى.

إذا رأيت أحد هذه التنبيهات، فهذا يعني أن جهاز  iPhone  الخاص بك قد اكتشف وجود سائل في منفذ Lightning أو على كابل Lightning أو ملحق Lightning، وسيكون مع هذه العلامة عبارة "الشحن غير متوفر" أو "تم اكتشاف سائل في موصل Lightning"، وفي الحالتين عليك فصل الكابل أو الملحق وتركه حتى يجف تماما وبالتالي الأمر يستغرق عدة ساعات.

تحذير من Apple لجميع مستخدمي آيفون

من الممكن أن تتجاهل الرسالة التحذيرية وتشحن جهاز  iPhone  الخاص بك بغض النظر عن التكلفة والمغامرة، ولكن يجب أن يتم ذلك فقط في حالات الطوارئ القصوى فقط.

تحذر شركة Apple الأشخاص من القيام بشحن الهاتفك في حالة ظهور المثلث الأصفر وتقول الشركة: "إذا قمت بشحن جهاز آيفون الخاص بك بينما يكون منفذ Lightning مبتلاً، فقد تتآكل المسامير الموجودة في منفذ Lightning أو الكابل وتتسبب في تلف دائم وتوقف الجهاز عن العمل"

تنصح شركة آبل Apple باستخدام شاحن لاسلكي بدلاً من الشحن العادي لكن أولاً، كما تقول شركة Apple، تأكد من أن الجزء الخلفي من الجهاز جاف تمامًا قبل وضعه على الشاحن اللاسلكي.

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لتجفيف جهاز iPhone الخاص بك والتأكد من أنه جاهز للشحن بشكل طبيعي، تقترح Apple فصل جميع الكابلات أو الإكسسورات مع التأكد من أن الهاتف خالي من الماء أو السوائل 

تحذير من Apple لجميع مستخدمي آيفون

كما تحذر آبل من استخدام مصدر حرارة خارجي أو هواء مضغوط لتسريع عملية تجفيف الهاتف بدلا من تركه في مكان جاف جيد التهوية، كما تحذر من إدخال جسم غريب مثل المناشف الورقية أو غيرها من الأدوات.

وعلى عكس الاعتقاد السائد، فإن وضع هاتفك في كيس من الأرز لن يساعد أيضًا في التجفيف، وتحذر آبل من هذه المعلومات المضللة بقولها: "إن القيام بذلك قد يسمح لجزيئات صغيرة من الأرز بإتلاف جهاز iPhone الخاص بك".

Apple آيفون iPhone آبل

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