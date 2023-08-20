أخبار التكنولوجيا|وظائف في مهب الريح بسبب الذكاء الاصطناعي.. ودراسة تكشف أمرا خطيرا بشأن ساعات آبل Apple Watch الذكية

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أفادت تقارير أن شركة Microsoft “مايكروسوفت” تخطط لبدء بيع إصدار جديد من برنامج Databricks الذي يساعد العملاء على إنشاء تطبيقات مدعومة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لأعمالهم.



تستعد شركة موتورولا الأمريكية لإطلاق هاتف جديد مخصص للشباب والفئة المتوسطة مع سعر مناسب يتوافق مع قدرات الكثيرين، وذلك خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث كشفت تسريبات أن الشركة تعمل بالفعل على إطلاق هاتف Moto G53 الذي تم إطلاقه في شهر ديسمبر الماضي.



كشف تقرير جديد عن الوظائف التي يمكن أن تكون أكثر عرضة للتهديد، في ظل الوتيرة المتسارعة والتطور الكبير الذي يشهده الذكاء الاصطناعي، حيث ستتأثر العديد من الوظائف، فيما ستندثر أخرى.



كشفت تسريبات التصميم الخاص بهواتف Galaxy S24 القادمة من شركة سامسونج الكورية الجنوبية، حيث من المتوقع أن تحصل الهواتف على إطارت جانبية لتكون أكثر انسجامًا مع مظهر هواتف Galaxy Z Fold5 و Z Flip5 القابلة للطي.



توصلت دراسة بحثية في جامعة فلوريدا أتلانتيك (FAU) أن طراز الساعات الذكية من شركة آبل الأمريكية والمعروفة تجاريا باسم "Apple Watch" تحتوي على كميات غير معقولة من البكتيريا الخطيرة، والتي قد تكون قاتلة في بعض الأحيان.



كشفت تسريبات أن شركة شاومي الصينية تستعد لإطلاق هاتف Xiaomi 13T Pro والذي يتمتع بعدد من المواصفات والإمكانات الفائقة، حيث سينطلق الهاتف خلال الفترة المقبلة وسينافس مع هواتف سامسونج المميزة.