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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|وظائف في مهب الريح بسبب الذكاء الاصطناعي.. ودراسة تكشف أمرا خطيرا بشأن ساعات آبل Apple Watch الذكية

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

 ستقضي على OpenAI.. تقارير تكشف خطة لـ مايكروسوفت مع Databricks

 

أفادت تقارير أن شركة Microsoft “مايكروسوفت” تخطط  لبدء بيع إصدار جديد من برنامج Databricks الذي يساعد العملاء على إنشاء تطبيقات مدعومة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لأعمالهم.

 

موتورولا تشوق لهاتفها القادم Moto G54 مع مواصفات ممتازة وسعر مناسب


تستعد شركة موتورولا الأمريكية لإطلاق هاتف جديد مخصص للشباب والفئة المتوسطة مع سعر مناسب يتوافق مع قدرات الكثيرين، وذلك خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث كشفت تسريبات أن الشركة تعمل بالفعل على إطلاق هاتف Moto G53 الذي تم إطلاقه في شهر ديسمبر الماضي.

 

وظائف في مهب الريح بسبب الذكاء الاصطناعي .. تفاصيل


كشف تقرير جديد عن الوظائف التي يمكن أن تكون أكثر عرضة للتهديد، في ظل الوتيرة المتسارعة والتطور الكبير الذي يشهده الذكاء الاصطناعي، حيث ستتأثر العديد من الوظائف، فيما ستندثر أخرى.

 

تسريبات تكشف تصميم ومواصفات جبارة لهواتف سامسونج الأفضل في العالم


كشفت تسريبات التصميم الخاص بهواتف Galaxy S24 القادمة من شركة سامسونج الكورية الجنوبية، حيث من المتوقع أن تحصل الهواتف على إطارت جانبية لتكون أكثر انسجامًا مع مظهر هواتف Galaxy Z Fold5 و Z Flip5 القابلة للطي.

 

دراسة تكشف أمرا خطيرا بشأن ساعات آبل Apple Watch الذكية


توصلت دراسة بحثية في جامعة فلوريدا أتلانتيك (FAU) أن طراز الساعات الذكية من شركة آبل الأمريكية والمعروفة تجاريا باسم "Apple Watch" تحتوي على كميات غير معقولة من البكتيريا الخطيرة، والتي قد تكون قاتلة في بعض الأحيان.  

 

شاومي تستعد لإطلاق هاتف جبار منافس لسامسونج


كشفت تسريبات أن شركة شاومي الصينية تستعد لإطلاق هاتف Xiaomi 13T Pro والذي يتمتع بعدد من المواصفات والإمكانات الفائقة، حيث سينطلق الهاتف خلال الفترة المقبلة وسينافس مع هواتف سامسونج المميزة.

 

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