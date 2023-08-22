ما الفارق بين بنك بريكس وصندوق النقد الدولي ؟

انطلقت اليوم الثلاثاء القمة الـ15 لدول بريكس في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، بمشاركة دولية واسعة وسط رغبة عدد من الدول في الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية التي تضم الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا.

وأثير الحديث عن بنك بريكس، وإمكانية أن يصبح بديلا للمؤسسات المالية الدولية الأخرى، مثل البنك الدولي وصندوق النقد.

وفي هذا السياق تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم عن بنك بريكس، مؤكدا أنه سيكون بديلا لمؤسسات التنمية الغربية لافتا إلى أن "الاستثمار في دول مجموعة "بريكس" زاد بمعدل 6 أضعاف وسكان دول المجموعة يمثلون 26 % من مجموع سكان العالم".

فيما أشار الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا إلى أن "إنشاء بنك التنمية لمجموعة "البريكس" فرصة جيدة لتخطي التحديات المشتركة"، ولفت ألى أننا "تفوقنا على مجموعة الدول السبع وأظهرنا نموا تجاريا جيدا".

واعلن مسؤولون في جنوب أفريقيا إن أكثر من 40 دولة عبرت عن اهتمامها بالانضمام إلى بريكس. ومن بين هذه الدول طلب ما يزيد عن 20 دولة منها رسميا الانضمام ومن المتوقع أن ترسل دول أخرى وفودا إلى جوهانسبرج.

ما هو بنك بريكس ؟

1- تأسس بنك بريكس في 2013 خلال قمة المجموعة بمدينة ديربان في جنوب إفريقيا.

2- في عام 2014 وقعت اتفاقية تأسيس البنك في مدينة فورتاليزا البرازيلية.

3- افتتح مقر بنك بريكس في موسكو بتاريخ 7 يوليو 2015.

4- يهدف بنك بريكس إلى تمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في البلدان الأعضاء.

وقالت الرئيسة البرازيلية السابقة، ديلما روسيف رئيس بنك بريكس، إن البنك تلقى 15 طلبا للانضمام إليه من دول مختلفة، مشيرة إلى أنه هناك احتمال لقبول 4 أو 5 دول فقط.

وأضافت روسيف، في حديث لصحيفة "فاينانشيال تايمز": "بنك التنمية الجديد يدرس طلبات العضوية من حوالي 15 دولة ومن المحتمل أن يوافق على قبول طلبات أربع أو خمس دول".

ورفضت روسيف، الكشف عن الدول التي تتطلع للانضمام إلى البنك، لكنها أشارت إلى أن الأولوية للتنويع الجغرافي للأعضاء.

ما هو الفارق بين بنك بريكس والمؤسسات الأخرى ؟

وأشارت إلى أن بنك التنمية الجديد يحترم الاستقلال السياسي لجميع الدول ولا يضع شروطا سياسية للدول عند منحها القروض، وأضافت: "نحن نرفض الإملاءات والشروط".

ولفتت إلى أن البنك يسعى للتميز عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بعدم فرض شروط سياسية عند منحه القروض للدول.