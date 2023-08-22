بفستان انيق  .. نسرين طافش تثير الجدل بإطلالة ملفتة

شاركت الفنانة نسرين طافش ، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الخاص على انستجرام.





وتالقت نسرين طافش، باطلالة ملفتة مرتدية فستان باللون الاورنج الستات وهو ما جعل اطلالتها بسيطة وانيقة.





ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.





آخر أعمال نسرين طافش

فيلم "أخي فوق الشجرة" هو آخر أعمال "طافش" السنيمائية حيث تم عرضه في يناير 2023 بجميع سنيمات مصروالوطن العربي.





وتدور أحداث فيلم "أخى فوق الشجرة" حول قصة حب بين رامز جلال ونسرين طافش، اللذين يتعرضان للعديد منالمشاكل والمواقف الكوميدية في إطار رومانسي كوميدي.

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