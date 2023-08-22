عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المبعوث الأممي لليبيا: عملت على توصل أطراف الأزمة إلى توافقات وتهيئة المناخ للانتخابات

عبدالله باتيلي
عبدالله باتيلي

قال المبعوث الأممي لليبيا عبدالله باتيلي، إنه عمل على توصل أطراف الأزمة إلى توافقات سياسية وتهيئة المناخ الملائم لإجراء الانتخابات.

 

وأضاف "باتيلي" في أثناء تقديم إحاطته الدورية لمجلس الأمن الدولي، أنه يعمل مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي لعقد لقاءات مع القادة الليبيين.

 

وأوضح "ينبغي تفادي الخطوات الأحادية بأي ثمن تجنبًا للعنف الذي شهدته البلاد على مدار العقد الماضي، مُضيفًا أن ليبيا تحتاج إلى أكثر من أي وقت مضى لغلق صفحة التفكك المؤسسي".

 

وأكد المبعوث الأممي أن وجود حكومة موحدة تتفق عليها الأطراف كافة أصبحت ضرورة مُلحة، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة تعمل على توصل جميع الأطراف الليبية إلى توافقات سياسية.

 

ورحب "باتيلي" بقرار المجلس الرئاسي بإنشاء لجنة مالية عليا مهمتها تعزيز العدالة والشفافية في الإنفاق العام، مُطالبًا اللجنة بتحويل مناقشاتها إلى إجراءات ذات أثر على وضع الدولة الليبية.

 

وأوضح "باتيلي" أن الوضع الأمني الحرج في غرب ليبيا يؤكد الحاجة المُلحة على توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية في البلاد، وأن الوضع غير المستقر في النيجر مصدر قلق لجميع دول المنطقة ومن بينها ليبيا.

المبعوث الأممي لليبيا عبدالله باتيلي المناخ مجلس الأمن الدولي القادة الليبيين الانتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

12 قرارا عاجلا من وزير التربية والتعليم بشأن العام الدراسي الجديد

شوبير يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

التفاصيل الكاملة لأول حالتين مصابتين بمتحور كورونا الجديد في مصر ..خاص

متحور كورونا الجديد في مصر رسميا.. 24 إجراء لمواجهة EG.5

عواصف خلال ساعات| الأرصاد تحذر مواطني هذه المحافظات من الرمال والأتربة

رسالة مؤثرة من خالد الغندور لمجلس الزمالك المؤقت الجديد

تخطت 100%.. ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية |التفاصيل الكاملة

انفراد.. نص المحادثات بين رجلي أعمال كبار لتهريب الآثار خارج مصر

ترشيحاتنا

البابا تواضروس يغادر المجر عائدًا إلى مصر

أحمد موسى: 1.5 تريليون جنيه حصيلة الضرائب المستهدفة حتى يونيو 2024

تنسيق الأزهر 2023.. كليات جديدة ضمن رغبات الطلاب| تعرف عليها

الضرائب: عدم تبليغ المصلحة بتأجير الشقق والمحلات يعرض المالك للمساءلة القانونية 

كفاية استيراد.. أحمد موسى يقدم نصائح هامة للمزارعين

حريق هائل وإجلاء 700 شخص من جزيرة إيطالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات تظهر على العين تشير إلى الإصابة بمرض السكري.. احذرها

أحمد فهمي وأبطال مسلسل السفاح يحتفلون بالعرض الخاص| صور

دراسة صادمة.. أدوات تجميل أسوأ من المرحاض احذري استخدامها

أبرزها الكرنب..أطعمة تخلص الجسم من السموم

فيديو

سوبر ماريا ماتت.. قصة وفاة فتاة تهز السوشيال ميديا «فيديوجراف»

وظائف مميزة في شركة الكهرباء | اعرف الشروط والتفاصيل

كويتية تعثر على هاتف بوضعية التصوير في حمام السيدات.. فيديو

موعد صرف معاش سبتمبر |تفاصيل مهمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ