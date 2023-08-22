ليبيا تعلن ترحيل 294 مصريا لهذا السبب

أفادت وزارة الداخلية الليبية أنه تم ترحيل عدد من المهاجرين غير القانونيين طوعاً إلى بلدانهم من بين هؤلاء المهاجرين 294 شخص من الجنسية المصرية و192 من الجنسية النيجيرية بالتعاون والتنسيق مع السلطات ببلدانهم.

ووفق تصريحات وزير الداخلية المكلف لواء عماد مصطفى الطرابلسي فإن عدد من المهاجرين الذين سيتم ترحيلهم تم ضبطهم بالحدود الليبية التونسية، وذلك بعد الاتفاق مع الجانب التونسي بما يخدم المصلحة المشتركة بين البلدين.

وأشار وزير الداخلية إلى أن هنالك عدد 332 مهاجرًا من جنسيات أفريقية مختلفة سيتم ترحيلهم خلال الفترة القادمة.



وكشف وزير الداخلية إن هناك عدد من المهاجرين مصابين بأمراض خطيرة ومزمنة ما يشكل خطر على أمن المواطنين وسلامتهم لوجود عدد منهم يشتغلون داخل المنازل خاصةً من النساء.

وأردف وزير الداخلية قائلا : خلال صيف هذا العام تم تقليص تدفق المهاجرين عبر البحر لدول الاتحاد الأوروبي بنسبة كبيرة.

