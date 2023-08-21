بعد التطورات الأخيرة.. باتيلي يقدم إحاطة عن ليبيا أمام مجلس الأمن

يعتزم عبد الله باتيلي المبعوث الأممي الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، تقديم إحاطة دورية إلى مجلس الأمن الدولي غدا الثلاثاء.

وتأتي أهمية إحاطة "باتيلي" بعد التطورات المتسارعة التي شهدتها الساحة الليبية خلال الأيام القليلة الماضية، بانتخاب مكتب رئاسة جديد للمجلس الأعلى للدولة برئاسة محمد تكالة، إلى جانب اندلاع الاشتباكات المسلحة في طرابلس، بحسب ما أوردته صحيفة "الوسط" الليبية.

وتسببت الاشتباكات في طرابلس في مقتل وإصابة العشرات، وأثارت تخوفات بانتكاسة المسار السياسي في ليبيا، والتطور الأخير يتمثل في الإعلان عن توحيد إدارة مصرف ليبيا المركزي بين شرق وغرب البلاد.

ومن المتوقع أن تشمل الإحاطة الحديث عن المسار السياسي والجهود الجارية للاتفاق على الإطار القانوني لإجراء الانتخابات العامة في البلاد، وموقفه من القوانين التي قدمتها اللجنة المشتركة "6+6"، والتي اعتبر أن "بعض بنودها المقترحة قد تخلق صراعات سياسية".