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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ليس لكسب الرزق.. أسرة تخرج أطفالها من التعلبم لسبب غير متوقع

صدى البلد

في واقعة تعد غريبة من نوعها قامت أسرة بإخراج أطفالها من المدرسة لسبب غير متوقع وهو  السفر بهم حول العالم. فقد قامت الأسرة بزيارة  15 دولة .

وفقا لما ذكره موقع صحيفة "مترو" البريطانية قامت الأسرة  وهي مكونة من تيسا هاويس، وهي تبلغ من العمر  46 عاما من تشيلمسفورد، إسيكس، وزوجها آرون، 47 عاما، من بريطانيا ليسا من وهو من المعجبين بنظام التعليم بالمملكة المتحدة، وقد أخرجوا أطفالهم وهم أوسكار البالغ من العمر 11 عاما، وآني البالغة من العمر 6 سنوات، وذلك ليكتسبوا العديد من المعلومات والخبرات، وذلك من خلال سفرهم حول العالم. 

على الجانب الآخر تركت الأم عملها  كمستشارة مالية بالمدينة  واستقال آرون من وظيفته في مجال البيع بالتجزئة وبدأت الأسرة رحلتها إلى أول دولة قاموا بزيارتها وهي بلدة بجنوب أفريقيا وقد ساعد السفر الأسرة على مشاهدة العديد من المعالم السياحية المختلفة.

نظام التعليم المملكة المتحدة مستشارة مالية

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