عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خطأ شائع في كفارة اليمين يقع فيه البعض.. علي جمعة يحذر منه

صدى البلد

أرسلت سيدة سؤالا للدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، تقول فيه: "وعدت ابني بإعطائه شيئا معينا هو يرغبه ولكني حلفت له أني لن أحضره إلا إذا نجح في الامتحان بتفوق، إلا أنه رسب، فرق قلبي وأحضرت له ما يطلبه.. هل عليَّ ذنب؟".

ورد الدكتور علي جمعة قائلا: "أخطأتِ، وعليك كفارة يمين إطعام عشرة مساكين، مقدار المسكين الواحد يكون بثمن 2 كيلو ونصف من الحبوب كالقمح أو الذرة أو الأرز، أي في حدود 25 جنيها للمسكين الواحد".

وأضاف: "إذا كان حلفك هذا أكثر من مرة في عدة جلسات في أيام متفرقة، فعليكِ بكل جلسة حلفتِ فيها أن تكفري عن كل يمين بإطعام 10 مساكين، فمثلا لو كنتِ قلتِ لابنك يوم السبت هذا الحلف ثم قلتِ له بعدها بعشرة أيام نفس الكلام ثم أكدتِ له بعد ذلك بشهر نفس الحلف فعليك عن كل مرة إطعام عشرة مساكين، أما لو كانت كلها في مجلس واحد او يوم واحد فعليكِ كفارة واحدة فقط، وإذا لم تستطيعي إخراج الكفارة فصيام ثلاثة أيام عن كل يومين".

ماهي كفارة اليمين

وقال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن كفارة اليمين تكون على من حلف على شيء ثم حنث في يمينه، فيجب عليه إخراج كفارة.

واستشهد الشيخ عويضة عثمان، في فتوى له، بقول الله تعالى: «لا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» [المائدة: 89].

وأضاف مدير الفتوى، أن الناس تفهم الكفارة خطأ ومن يحنث منهم في يمنيه يصوم 3 أيام، منوهًا بأن الآية السابقة جعلت الكفارة في 3 مراتب: «إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فتحرير رقبة، فإن لم فصيام ثلاثة أيام»، فعلى القادر ماليًا أن يطعم المساكين ولا يصم، أما العاجز عن إخراج الكفارة فيصوم ثلاثة أيام.

مقدار كفارة اليمين

وأوضح أن كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، والإطعام يكون لكل مسكينٍ قدر صاع من غالب قوت أهل البلد -كالقمح أو الأرز مثلًا-؛ كما ذهب إلى ذلك الحنفية، ويقدر الصاع عندهم وزنًا بحوالي (3.25) كجم، ومن عسر عليه إخراج هذا القدر يجوز له إخراج مُدٍّ لكل مسكين من غالب قوت أهل البلد، وهذا هو مذهب الشافعية، والمد عندهم ربع صاع، وقدره 510 جم تقريبًا؛ لأن الصاع عندهم 2.04 كجم

علي جمعة كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين ماهي كفارة اليمين هيئة كبار العلماء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

12 قرارا عاجلا من وزير التربية والتعليم بشأن العام الدراسي الجديد

أغلى لاعب في الدوري السعودي.. تفاصيل عرض اتحاد جدة لمحمد صلاح

خاص| الوداد المغربي يقترب من ضم مهاجم الأهلي السابق

أوسوريو يُطيح بـ 4 نجوم خارج الزمالك| أسماء مدوية

صورة تصدرت السوشيال.. مسئول باتحاد جدة يحسم الجدل بشأن صفقة محمد صلاح

متحور EG.5 بمصر.. تحذير من عادة خاطئة يُمارسها المصابون تؤدي للوفاة لحظيًا

بشأن سوزا .. فرج عامر يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

قرار عاجل من كولر بشأن ضم مهاجم الهلال السعودي السابق للأهلي

ترشيحاتنا

احصل على لقاح كورونا| تحذير عاجل من الصحة بشأن المتحور الجديد

هيئة الغابات تنفذ مذبحة للأشجار العجوزة في أمريكا

متحور EG.5 بمصر.. تحذير من عادة خاطئة يُمارسها المصابون تؤدي للوفاة لحظيًا

بعد تثبيت أسعار الكهرباء.. سجل أرقام العداد بنفسك وأحسب فاتورتك

العلبة نزلت 30 جنيها| تراجع كبير في أسعار السجائر بالأسواق.. وموعد انتهاء الأزمة

أخبار السيارات | اشتري أرخص فيات هاتشباك.. 5 سيارات مستعملة بداية من 130 ألف جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة و الصحة| سعر فستان هيفاء وهبي يثير الجدل.. ونيو لوك إيمي سمير غانم في أول ظهور بعد الولادة

رقم خرافي.. سعر ساعة ياسمين صبري يثير ضجة عبر السوشيال ميديا

بفستان لافت وتاتو.. ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بهذه الإطلالة عبر إنستجرام|شاهد

طريقة عمل كفتة بالثوم والعسل|جديدة وغير تقليدية

فيديو

8 ملايين دينار وخاتم ذهب..أب وأم يعرضان طفلهما للبيع والاستخبارات العراقية تتحرك «فيديوجراف»

سوبر ماريا ماتت.. قصة وفاة فتاة تهز السوشيال ميديا «فيديوجراف»

وظائف مميزة في شركة الكهرباء | اعرف الشروط والتفاصيل

كويتية تعثر على هاتف بوضعية التصوير في حمام السيدات.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

اﻟﻤﺰﻳﺪ