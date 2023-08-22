قمة بريكس.. رئيس البرازيل يكشف مفاجأة بشأن إنشاء عملة موحدة والتخلص من الدولار

قال الرئيس البرازيلي، لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الثلاثاء، إن إنشاء عملة موحدة لمجموعة بريكس لا ينبغي أن يحل محل العملات الوطنية.

وقال الرئيس البرازيلي، متحدثا في قمة بريكس: "أؤيد إدخال عملة موحدة في التجارة بين دول بريكس، والتي لن تحل محل عملاتنا الوطنية".

واقترح لولا دا سيلفا مراراً وتكراراً إدخال عملة بديلة لـ الدولار الأمريكي بين دول مجموعة بريكس.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن التخلي عن الدولار كعملة عالمية عملية لا رجعة فيها لافتا إلي أن العقوبات تعوق إمدادات الغذاء الروسية ومدفوعاتها المصرفية.

وقال بوتين، خلال كلمته في قمة البريكس قائلا: روسيا مستعدة لتوزيع الأسمدة الروسية المحتجزة في الموانئ الغربية مجانا، ونحن قادرون على تعويض صادرات الحبوب الأوكرانية في ظل الإنتاج الجيد هذا العام.



وأضاف الرئيس الروسي: العالم يشهد ارتفاعا في أسعار السلع الأساسية، ولن نعود إلى اتفاق الحبوب من دون تلبية المطالب الروسية، وروسيا ستظل ملتزمة بتوفير الاحتياجات الغذائية للدول المحتاجة وفي مقدمتها إفريقيا.