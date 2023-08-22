وزير الري يلتقى المدير التنفيذي للمعهد الدولي للمياه بستوكهولم SIWI

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري بكارين جارديس المدير التنفيذي للمعهد الدولي للمياه بستوكهولم SIWI على هامش مشاركته فى الأسبوع العالمى للمياه فى ستكهولم.

وأشاد الدكتور سويلم بالتعاون القائم بين الوزارة والمعهد الدولي للمياه بستوكهولم والذى يُعد شريكا استراتيجيا للوزارة فى مجال إدارة الموارد المائية، هذا التعاون الوثيق اللى ظهر بوضوح في العديد من الأحداث الدولية الهامة مثل أسبوع القاهرة المياه، وجناح المياه بمؤتمر المناخ الماضى COP27 ، والتعاون الحالي في الإعداد لجناح المياه بمؤتمر المناخ القادم COP28 .

وأكد أهمية دعم المعهد لـ "مباردة التكيف مع قطاع المياه" AWARe والتي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى ، والتى تُعنى بتحديات المياه والمناخ على المستوى العالمى مع إعطاء الأولوية للدول الإفريقية ، مع توجيه الدعوة للمعهد لحضور الاجتماع الأول للجنة التوجيهية للمبادرة والمقرر عقده ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه.