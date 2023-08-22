عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الري يلتقى المدير التنفيذي للمعهد الدولي للمياه بستوكهولم SIWI

صدى البلد

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري بكارين جارديس المدير التنفيذي للمعهد الدولي للمياه بستوكهولم SIWI على هامش مشاركته فى الأسبوع العالمى للمياه فى ستكهولم.

 

وأشاد الدكتور سويلم بالتعاون القائم بين الوزارة والمعهد الدولي للمياه بستوكهولم والذى يُعد شريكا استراتيجيا للوزارة فى مجال إدارة الموارد المائية، هذا التعاون الوثيق اللى ظهر بوضوح في العديد من الأحداث الدولية الهامة مثل أسبوع القاهرة المياه، وجناح المياه بمؤتمر المناخ الماضى COP27 ، والتعاون الحالي في الإعداد لجناح المياه بمؤتمر المناخ القادم COP28 .

 

وأكد  أهمية دعم المعهد لـ "مباردة التكيف مع قطاع المياه" AWARe والتي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى ، والتى تُعنى بتحديات المياه والمناخ على المستوى العالمى مع إعطاء الأولوية للدول الإفريقية ، مع توجيه الدعوة للمعهد لحضور الاجتماع الأول للجنة التوجيهية للمبادرة والمقرر عقده ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه.

IMG-20230822-WA1309
IMG-20230822-WA1309

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

12 قرارا عاجلا من وزير التربية والتعليم بشأن العام الدراسي الجديد

شوبير يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

متحور كورونا الجديد في مصر رسميا.. 24 إجراء لمواجهة EG.5

التفاصيل الكاملة لأول حالتين مصابتين بمتحور كورونا الجديد في مصر ..خاص

عواصف خلال ساعات| الأرصاد تحذر مواطني هذه المحافظات من الرمال والأتربة

ساعات وتتم الصفقة.. تفاصيل اقتراب محمد صلاح من الانتقال لاتحاد جدة

رسالة مؤثرة من خالد الغندور لمجلس الزمالك المؤقت الجديد

تخطت 100%.. ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية |التفاصيل الكاملة

ترشيحاتنا

وزير الخارجية التركي: سيتم تشكيل لجنة مشتركة دائمة بشأن المياه مع العراق

محافظة القاهرة: إنشاء 6 أسواق جملة لتوفير الوقت والتكلفة على المواطنين

بعد توجيهات الرئيس|الأرز والذرة والقمح.. فرص نجاح مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي

مرتزق أمريكي يقاتل في أوكرانيا يترك رسالة غريبة قبل موته

%59.2 للحقوق 60.1% للآداب و55% للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

سجدت لله شكراً.. منى عبد الغني تحكي تفاصيل نجاة ابنها من الموت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش وهم.. اكتئاب الصيف حقيقة ويزيد حالات الوفاة أكثر من الشتاء

بسعر خرافي.. آيتن عامر تثير الجدل بجمبسوت كشف إنقاص وزنها

صاحب أغنية أعملك إيه حيرتني.. حكيم أبرز الحاضرين لعزاء الفنان الراحل أحمد الشوكي

ليس لكسب الرزق.. أسرة تخرج أطفالها من التعلبم لسبب غير متوقع

فيديو

8 ملايين دينار وخاتم ذهب..أب وأم يعرضان طفلهما للبيع والاستخبارات العراقية تتحرك «فيديوجراف»

سوبر ماريا ماتت.. قصة وفاة فتاة تهز السوشيال ميديا «فيديوجراف»

وظائف مميزة في شركة الكهرباء | اعرف الشروط والتفاصيل

كويتية تعثر على هاتف بوضعية التصوير في حمام السيدات.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ