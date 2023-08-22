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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حمدي عبد العزيز يوضح تفاصيل الكشف البترولي الجديد في خليج السويس

الكشف البترولي الجديد
الكشف البترولي الجديد

كشف حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، عن تفاصيل الكشف البترولي الجديد في منطقة امتياز بخليج السويس، قائلا إنه تم العثور على خزان رئيسي منتج للزيت الخام، وتم العمل على تزويد الإنتاج ووضعه على خريطة الإنتاج بشكل سريع إذ تم استخدام أدوات حفر مؤقتة، وهو ما جعل الإنتاج يصل لـ 23 ألف برميل يوميًا مقارنة بـ 4 ألاف برميل فقط من نفس المنطقة قبل تنمية هذه المنطقة. 

البترول تتحدث عن الكشف البترولي الجديد 

وأضاف "عبد العزيز"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية " dmc"، أن الكشف البترولي الجديد في منطقة خليج السويس يؤكد أن هذه المنطقة مازالت واعدة، ولم تبح بكامل أسرارها حتى الآن، إذ أنه يتم الحفر في مناطق جديدة في نفس المنطقة، موضحا أن منطقة الامتياز القائم بالأعمال في الحفر فيها تأتي نيابة عن هيئة البترول، وهي شركات أجنبية، موضحا أن الشركة لها 50% من الإنتاج وكذلك الهيئة. 

وتابع المتحدث باسم وزارة البترول، أن وجود الكشف البترولي في طبقات جديدة من منطقة الامتياز يحفز الشركاء الأجانب من ضخ استثمارات جديدة، والعمل على حفر آبار جديدة، وكل ذلك يؤدي إلى زيادة إنتاج مصر من الزيت الخام، كما يعوض النقص الطبيعي لعمق الغاز الذي يعاني منه الكثير على مستوى العالم. 

وأردف، أن أي نجاحات أو اكتشافات جديدة يتم تحقيقها تنعكس على الاستثمارات، إذ يعد تحفيز للشركات لحفر المزيد من الآبار، سواء في الصحراء الغربية أو في خليج السويس أو غيره، لافتا إلى أن الوزارة تطرح مزايدات عالمية للبحث والاستكشاف في العديد من المناطق سواء مناطق برية أو مناطق بحرية، وكلما تحققت الاكتشافات كلما كانت احتمالات البترولية والغازية أكثر. 

وواصل: "الشركات مش بتيجي تشتغل وخلاص وتحفر، لا هي بتدرس المناطق اللي بتدخل فيها، وبالتالي يتم فيها بعد إطلاق المزايدة النتائج، ويتم عقد اتفاقيات بترولية والتوقيع عليها، وهذه تكون البدايات لكي يتم الحفر ويتم اكتشاف المزيد من الثروات". 

الكشف البترولي خليج السويس حمدى عبد العزيز وزارة البترول برنامج مساء dmc DMC

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