ضياء رشوان: الجمهورية الجديدة ملك للجميع

‏قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أن الجمهورية الجديدة ملك للجميع وأولهم الشعب المصري، وأي مستقبل بيكون قائم على الحوار، مؤكدا أن الحوار يعني الإقرار بأن هناك اختلاف بين النخب في البلد.

تابع "رشوان"، خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج "حديث الأخبار"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن من المهم جدا استمرار حالة الحوار لأنها أولا اعتراف بالتعدد، والتعدد هذا نص عليه في الدستور المادة الخامسة، ونحن بلد قائم على تعدد الأحزاب والرؤي، مضيفا أن التعدد في السياسة يعني أمرين، هما الحوار أو التفاوض والعالم كله ‫يسير هكذا، ونحن الآن ننتقل إلى هذه الحالة.