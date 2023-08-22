جيرارد يكشف حقيقة تعاقد الاتفاق السعودي مع ماسون جرينوود

نفى الإنجليزي ستيفن جيرارد المدير الفني لفريق الاتفاق السعودي، ما يتردد عن موافقته للتعاقد مع مواطنه ماسون جرينوود مهاجم مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويبحث جرينوود عن ناد جديد بعدما تم التوصل لاتفاق بالتراضي مع مانشستر يونايتد برحيله عن النادي، أمس الاثنين عقب إجراء تحقيقات داخلية استمرت 6 أشهر بشأن اتهامه بالاغتصاب والإعتداء الجنسي على صديقته.

وأوضحت تقارير أن الاتفاق يستهدف التعاقد مع جرينوود.

ورد المدير الفني للاتفاق، ولاعب خط الوسط السابق في المنتخب الإنجليزي وليفربول ، على هذه الأنباء عبر حسابه بتطبيق إنستجرام قائلا "أنباء كاذبة".

واستبعد مانشستر يونايتد لاعبه جرينوود منذ يناير 2022 في أعقاب إدعاءات تخص سيدة شابة وهي صديقته، عقب نشر صور وتسجيلات فيديو عبر شبكة الإنترنت.

وكان جرينوود يواجه اتهامات بمحاولة الاغتصاب والإعتداء قبل أن تعلن دائرة النيابة العام قبل ستة أشهر ونصف الشهر غلق القضية.

وظل اللاعب موقوفا من قبل مانشستر يونايتد طوال تلك الفترة وأعلن النادي أن جرينوود لن يعود إلى أولد ترافورد.