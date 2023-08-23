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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يشترط تغيير الملابس بعد الاغتسال من الجنابة.. أمين الإفتاء يوضح

صدى البلد

 سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية ومن جانبه قال الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنه لا يوجب تغيير الملابس كاملة ولكن يمكن غسل الملابس الذي وقع عليها المني وإرتدائها أو فركها إن كان قد جف .

وأوضح خلال رده على سؤال “ هل يجب تغيير الملابس بعد الاغتسال من الجنابة أم يغسل ما أصابته الجنابة فقط ” الفقهاء أختلفوا في كون مني الرجل من الطهارة أو من النجاسة والشافعية ذهبوا الى أنه طاهر ولا شيء فيه وذب الذين يرون أنه من النجاسة الى انه يجب غسل الملابس قبل إرتدئها او فركها إذا كان قد جف .

شروط الاغتسال من الجنابة

قال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن الاغتسال حقيقته تعميم سائر ظاهر البدن بالماء مع النية المخصوصة.

وأضاف ممدوح أنه عند لمس الماء جسد يقول الشخص نويت رفع الحدث الأكبر أو التطهر من الجنابة أو من الحيض أو من النفاس.

ونوه إلى أن  البدء بأعضاء الوضوء كالنصف الأيمن ثم الأيسر، والبسملة وهكذا، وكل هذه الخطوات فتعتبر من السنن.


هل الاستحمام يغني عن غسل الجنابة
قال الدكتور محمود شلبي، مدير إدارة الفتاوى الهاتفية بدار الإفتاء، إن الاغتسال يأتي بمعنى سيلان المياه عند الفقهاء، ومعناه فى الشرع "سيلان المياه على البدن بنيه محدده".


وأضاف أمين الفتوى، فى فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردا على سؤال: "هل الاستحمام يغني عن الغسل من الجنابة؟"، أنه من شروط صحة غسل الجنابة أن يغطي الماء كل أعضاء الجسد وأن يتخلل الماء الشعر حتى يصل إلى الجذور، أما غير ذلك فلا يجوز لأنه إخلال بشروط الغسل.

وتابع: يفضل في غسل الجسد أن يغسل الجانب الأيمن أولا ثم يتبعه بالأيسر؛ وذلك لما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها، قالت: "كنا إذا أصابت إحدانا جنابة، أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها. 
 

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هل يشترط تغيير الملابس بعد الاغتسال من الجنابة.. أمين الإفتاء يوضح

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