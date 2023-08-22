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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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هشام إبراهيم: 40 دولة ترغب في الإنضمام إلى قمة بريكس

الدكتور هشام إبراهيم
الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والإستثمار

أكد الدكتور هشام ابراهيم، أستاذ التمويل والإستثمار بجامعة القاهرة، أن هناك قرابة 40 دولة ترغب في الانضمام إلى قمة بريكس لأنها فقدة الثقة في الولايات المتحدة الامريكية، لأن سياسات أمريكا الاقتصادية غير خالصة ومغلفة.

 

وقال هشام إبراهيم، خلال لقاء له لبرنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “أحمد موسى”، أن  كل النزاعات والحروب التي شهدها العالم في الفترة الأخيرة هي حرب اقتصادية رغم أن ظاهرها حرب سياسية استراتيجية عسكرية.

 

وتابع أستاذ التمويل والإستثمار بجامعة القاهرة، أن الولايات المتحدة تدفع ثمن كبير جدا مما يحدث في العالم وتزيد من الوضع اشتعالا في أوكرانيا.

 

 إنهاك قوتها الاقتصادية. 

وأشار هشام إبراهيم إلى أن  أمريكا تريد جر الصين إلى الحرب وإقحامها في الأزمة الروسية الأوكرانية من أجل إنهاك قوتها الاقتصادية. 

هشام إبراهيم قمة بريكس الولايات المتحدة الامريكية النزاعات والحروب حرب اقتصادية

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