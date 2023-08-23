فوق البحر الأسود| مقاتلات روسية تتصدى لطائرتي استطلاع قرب شبه جزيرة القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الثلاثاء أن مقاتلات روسية اعترضت طائرات استطلاع من طراز "MQ-9" و"TB2 بيرقدار" كانتا تقومان بمهام استطلاع قرب شبه جزيرة القرم.

وأوضحت الوزارة -في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أمس الثلاثاء- أن "وحدة مراقبة الأجواء التابعة لقوات الفضاء الروسية رصدت طائرتين مسيرتين من طراز MQ-9 Reaper وTB2 بيرقدار فوق البحر الأسود، حاولتا تنفيذ عمليات استطلاع جوي في منطقة شبه جزيرة القرم".

وأضافت "أقلعت مقاتلتان روسيتان تابعتان لقوات الدفاع الجوي، من أجل منع أي انتهاك محتمل لحدود روسية الاتحادية ومنع المركبتين الجويتين غير المأهولتين من إجراء استطلاع لاسلكي فني".

وتابعت وزارة الدفاع الروسية أنه "نتيجة التحرك، غيرت المركبتان الجويتان غير المأهولتين اتجاه تحليقهما وغادرتا المنطقة التي كانتا تجريان الاستطلاع الجوي فيها".