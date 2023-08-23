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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هيئة الغابات تنفذ مذبحة للأشجار العجوزة في أمريكا

غابات
غابات

قالت هيئة الغابات الأمريكية إن الأشجار العجوزة تمتص كميات قليلة من ثاني أكسيد الكربون مقارنة بالأشجار الأصغر سنا لذلك تطلب قطعها وزراعة أخرى. 
 

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وكتبت هيئة الغابات في تقريرها الذي أصدرته الشهر الماضي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، أن الغابات الأمريكية تفقد بسرعة قدرتها على امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الهواء، ومن الممكن أن تصبح هي نفسها بحلول 2070 مصدراً للكربون بدلاً من وسيلة بيئية للتخلص منه. 

وذكر التقرير أن حرائق الغابات والأعاصير الضخمة سوف تدمر أيضاً مساحات واسعة من الغابات الأمريكية وتعطل قدرتها على امتصاص الكربون من الهواء.

وأشار التقرير كذلك إلى أن الغابات العجوزة تمتص كميات أقل من الكربون مقارنة بالغابات الشابة نظراً لتباطؤ عملية نمو الأشجار في تلك الغابات.

وانتقد مجموعة من خبراء البيئة هذا التقرير، وحذروا من أن الدعوة إلى التخلص من الأشجار القديمة تنذر بتفاقم ظاهرة تغير المناخ، والتوسع في أنشطة قطع الأشجار للأغراض التجارية والصناعية.

ووصف بعض علماء المناخ وجماعات حماية البيئة التقرير، بأنه «مضلل» وغير دقيق إلى حد كبير.

ويتفق خبراء حماية البيئة مع هيئة الغابات الأمريكية على أن الغابات تنطوي على أهمية بالغة في اختزان الكربون والحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، ولكنهما يختلفان بشأن الكيفية التي لا بد أن تتحرك بها الإدارة الأمريكية لحماية ملايين الأفدنة من الغابات التي تشرف عليها.

 

الغابات الأشجار ثانى اكسيد الكربون هيئة الغابات الأمريكية

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