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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للمساهمة في تخفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية.. زراعة أشجار زينة ومثمرة بالمنيا

زراعة أشجار مثمرة
زراعة أشجار مثمرة بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا جهود الوحدات المحلية في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية ( 100 مليون شجرة ) بمختلف مدن وقرى المحافظة للمساهمة في تخفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية من خلال زيادة المسطحات الخضراء لتحسين الصحة العامة للمواطنين.

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وأشار محافظ المنيا إلى أن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها المكثفة في تنفيذ أعمال المبادرة من زراعة الأشجار المثمرة وأشجار الزينة أمام المدارس والمستشفيات والمصالح الحكومية والحدائق والمتنزهات العامة وعلى جانبى الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية والميادين فضلاً عن تشجير مداخل القرى والمدن.

 

مؤكداً استمرار المرور الميدانى من قبل اللجان المختصة لمتابعة زراعة الأشجار والتأكد من انتظام منظومة العمل وتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لتحقيق أهداف المبادرة.

 

فقد تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من زراعة 175 شجرة بطريق القاهرة أسوان الزراعى والطريق الدائرى وحى غرب المدينة ، مع مواصلة رى الأشجار المزروعة لإضفاء المظهر الجمالى للمداخل الرئيسية والطرق والشوارع بقرى و أحياء المدينة.

 

كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى زراعة 80 شجرة بالطريق الدائرى خلال الحملات المستمرة لتنسيق وزراعة الأشجار مع متابعة أعمال رى و تهذيب وقص الأشجار التي تحجب الرؤية بطريق مصر أسوان الزراعى.

 

وفى سمالوط قامت الوحدة المحلية بزراعة 20 شجرة من أشجار الزينة و الأشجار المثمرة بمدرسة سمالوط الابتدائية الجديدة، كما تم تهذيب ورى الأشجار الموجودة بجوار مدرسة اطسا التابعة لقرية البيهو ضمن خطة المحافظة فى تنفيذ أعمال النظافة والتجميل والتشجير.

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