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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعيين رؤساء أقسام بكليات التمريض والفنون الجميلة والتربية الفنية في جامعة المنيا

رئيس جامعة المنيا
رئيس جامعة المنيا

أصدر الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، قرارات بتعيين رؤساء مجالس الأقسام بكليات التمريض والفنون الجميلة والتربية الفنية وذلك حرصاً على انتظام العمل وحسن سير العملية التعليمية مع قرب الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد وجاءت قرارات التعيين كالتالي:

- د. صفاء محمد عبد الرحمن يحيى الاشراف على قسم إدارة التمريض بكلية التمريض 
- د. اقبال عبد الرحيم امام احمد رئيساً لقسم صحة المرأة والتوليد بكلية التمريض.
- د. يسرية السيد حسين حنفي للإشراف على قسم صحة المجتمع بكلية التمريض.
- د انشراح رشدي محمد رئيساً لقسم التمريض الباطني والجراحي بكلية التمريض.
- د. أماني عنتر محمد على رئيساً لقسم التمريض النفسي بكلية التمريض.
- د. ايمان سيد مسعود سيد رئيساً لقسم تمريض الاطفال بكلية التمريض.
- د. منى ثابت عبد الباسط عبد الله الإشراف على قسم تعليم التمريض بكلية التمريض.

 

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- د. إيهاب عبد الله يوسف سيد رئيساً لقسم النحت بكلية الفنون الجميلة.
- د. إسماعيل أحمد عبد الله عامر  رئيساً لقسم العمارة بكلية الفنون الجميلة.
- د. سهير عبد الرحيم ابو العيون رئيساً لقسم الديكور بكلية الفنون الجميلة.
- د. عبير غريب عبد الله إبراهيم رئيساً لقسم ترميم وصيانة الاثار بكلية الفنون الجميلة.
- د. نسرين اسماعيل محمد توفيق رئيساً لقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة.
- د. عبد الرحمن عبد الحميد عبد الرحمن محمد  رئيساً لقسم الرسوم المتحركة بكلية الفنون الجميلة.
- د. ليالى عبادة احمد عبادة رئيساً لقسم الرسم والتصوير بكلية التربية الفنية.

ووجه رئيس الجامعة إلى أهمية الدور الذي يقوم به رؤساء مجالس الأقسام في تعزيز الفعالية الإدارية في الإشراف على تنفيذ سياسات مجلس القسم والكلية، وفقاً لأحكام القانون واللوائح والقرارات المنظمة، واقتراح الأعمال الجامعية فيما يخص توزيع المحاضرات والمقررات، والالتزام بالكتاب الجامعي الإلكتروني، واقتراح خطة الدراسات العليا والبحوث، والإشراف على أداء العاملين بالقسم.

 

الاستعدادات التربية الفنية الدراسي الجديد الظهير الصحراوي بكلية الفنون الجميلة رئيس جامعة قسم إدارة التمريض كلية الفنون الجميلة لبدء العام الدراسي الجديد بدء العام الدراسي الجديد المحاضرات

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