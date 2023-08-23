المخرج ماندو العدل يكشف عن البوستر الرسمي لفيلم «الملحد»

كشف المخرج ماندو العدل عن البوستر الرسمي لفيلم الملحد المقرّر طرحه قريبًا بعد فترة من التأجيل، ويقوم ببطولته الفنان أحمد حاتم.

وظهر أحمد حاتم بمفرده على بوستر فيلم “الملحد”، وسط مجموعة كبيرة من الكتب، والعمل تأليف إبراهيم عيسى، وإنتاج أحمد السبكي، وموسيقى تصويرية راجح داوود.

يشارك في بطولة فيلم الملحد كل من الفنان محمود حميدة، حسين فهمي، تارا عماد، شيرين رضا، نجلاء بدر، صابرين وغيرهم من الفنانين.

قالت الفنانة نجلاء بدر، إنها انتهت من دورها فى فيلم «الملحد» وهو من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، ومن إخراج محمد جمال العدل، معقبة: "الفيلم عنوان وياريت نسكت بقى".

وأضافت وأضافت نجلاء بدر، خلال حوارها مع برنامج "سبوت لايت"، المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم شيرين سليمان، أنها سوف تؤدى دورًا صغيرًا فى فيلم الملحد، ويتميز الفيلم بقصة مختلفة ستنال إعجاب الجمهور، وعندما قرأت السيناريو صممت أن تشارك فيه لأنه سيصبح مهمًا حتى بعد مرور سنوات على عرضه.