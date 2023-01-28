نجلاء بدر: صممت على المشاركة بفيلم "الملحد" رغم صغر الدور

قالت الفنانة نجلاء بدر، إنها انتهت من دورها فى فيلم «الملحد» وهو من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، ومن إخراج محمد جمال العدل، معقبة:"الفيلم عنوان وياريت نسكت بقى".

وأضافت وأضافت نجلاء بدر، خلال حوارها مع برنامج "سبوت لايت"، المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم شيرين سليمان، أنها سوف تؤدى دورًا صغيرًا فى فيلم الملحد، ويتميز الفيلم بقصة مختلفة ستنال إعجاب الجمهور، وعندما قرأت السيناريو صممت أن تشارك فيه لأنه سيصبح مهم حتى بعد مرور سنوات على عرضه.

وأشارت نجلاء بدر إلى أنها انتهت من تصوير دورها في فيلم ساعة استجابة والذي يشارك فيه عدد كبير من النجوم منهم سوسن بدر، غادة عادل، شريف سلامة، آيتن عامر، كما انتهت من تصوير فيلم ليلة عيد والذي يجمع أيضًا عددا متميزا من الفنانين.

أدوارها الصغيرة

وأوضحت نجلاء بدر أنها حققت نجاحات كبيرة في أدوارها الصغيرة فهي ترى أن البطل هو الشخصية والمشهد الذي يقدم للجمهور، مضيفة على حد قولها «أنا محظوظة وواخدة حقي في الفن».

وأكدت نجلاء بدرأن الفنان المحظوظ هو الذي يكون في تاريخه الفني عددا من المشاهد والأعمال الفنية الجميلة والمتميزة، فالعمل الجيد يفرض نفسه ويتذكره الجمهور.

وأشارت نجلاء بدر إلى أن المشاهد التي يظهر فيها انفعالات كالحزن والبكاء والفرح لاتحتاج إلى تحضير بل تظهر ساعة المشهد ووقتها يكون الممثل متأثرا بالحدث ويترك نفسه للشخصية لكى تخرج جيدة.