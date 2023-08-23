مش بس العصبية.. أشياء غير متوقعة تسبب صداع التوتر

يعاني بعض الأشخاص من صداع التوتر من وقت لآخر؛ والبعض الآخر يعانى منه بشكل متكرر وقد يصاحب ألم الرأس توتر في عضلات الرقبة والكتف وفروة الرأس.

ووفقا لكلية الطب بجامعة هارفارد يستمر الانزعاج عادة من صداع التوتر مدة تبدأ من 20 دقيقة وتصل إلى ساعتين كاملتين بل وفي بعض الحالات يكن الالم متواجودًا معظم اليوم.



ولا يرتبط صداع التوتر بالشعور بالقلق والعصبية فقط كما يعتقد البعض ولكن هناك بعض العادات الخاطئة تسببه

تشمل اسباب المعاناة من صداع التوتر بشكل متكرر ، ما يلي:

استخدام الكحول

الكافيين (الكثير أو الانسحاب)

نزلات البرد أو الأنفلونزا أو التهاب الجيوب الأنفية

مشاكل في الأسنان مثل انقباض الفك أو طحن الأسنان

إجهاد العين يسبب صداع التوتر

الإفراط في التدخين

التعب أو الإجهاد الزائد.

