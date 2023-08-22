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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نبوءة مرعبة.. دراسة تحذر من إصابة مليار شخص بهذا المرض في المستقبل

مرض عالمى
مرض عالمى

تنبأت دراسة جديدة بانتشار مرض هشاشة العظام بشكل خطير في العالم بحلول عام 2050 توقع العلماء أنه سيعاني من هذا المرض حوالي مليار شخص في جميع أنحاء العالم

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ووفقا لما جاء في موقع سكاى نيوز نكشف لكم أهم أعراض هشاشة العظام للتمكن من اكتشافه وعلاجه مبكرا:

ألم الظهر بسبب تأكل أو كسر الفقرات العظمية 
قصر القامة كلما زاد الإنسان في العمر 
انحناء الجسم للامام.
الإصابة بكسور العظام بسهولة عن المعدل الطبيعي

وقال جيمي ستاينميتز، مؤلف الدراسة: لا يوجد علاج نهائي لمرض هشاشة العظام بشكل كامل في الوقت الحالي، لذا من المهم أن نركز على استراتيجيات الوقاية والتدخل المبكر وجعل العلاجات باهظة الثمن والفعالة مثل استبدال المفاصل ميسورة التكلفة في البلدان الفقيرة  والمتوسطة الدخل".

وتعد الركبتين والوركين أكثر المناطق عرضة للإصابة بمرض هشاشة العظام.


من المتوقع أن تزيد نسبة الإصابة بمرض هشاشة العظام بحلول عام 2050، بنسبة 74.9 بالمئة في الركبتين، و48.6 بالمئة في اليدين، و78.6 بالمئة في الوركين، و95.1 بالمئة في مناطق أخرى مثل المرفقين والكتفين.

وتشير التقديرات إلى أن النساء ستظلةتعانى من هشاشة العظام أكثر من الرجال وتكن نسب الإصابة لديهن أعلى

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