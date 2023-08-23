أخبار السيارات | اشتري أرخص فيات هاتشباك.. 5 سيارات مستعملة بداية من 130 ألف جنيه

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

اشتهرت العلامة التجارية الإيطالية فيات بإنتاجها للسيارات المستعملة والتي تتوفر بأسعار مناسبة، كما تتميز بمحرك اقتصادي في استهلاك البنزين.

ارتفع الإقبال على شراء السيارات المستعملة خلال العام الماضي والحالي، نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة، ويرجع ذلك للعديد من الأزمات العالمية وتوقف سلاسل الإمداد والتوريد عالمياً، بالإضافة لنقص قطع الغيار.

يشهد عالم السيارات الخارقة تطوراً كبيراً سنويا وخاصة السيارات الكهربائية التي أصبحت تطع نفسها بين الكبار بخطى ثابتة، ومن أشهر السيارات الكهربائية السريعة في العالم سيارة ريماك نيفييرا.

يبحث العديد من المشترين عن اقتناء سيارات مستعملة بأسعار اقتصادية مناسبة، نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة مؤخراً، حيث تعتبر حلاً بديلاً عنها.

يعتبر الردياتير المبرد الخاص بالسيارة، وهو عبارة عن علبة معدنية مكونة من عدة أجزاء، يمر بداخلها عدد من الأنابيب الصغيرة المسئولة عن سريان المياه بداخلها، حيث يصل هذا الماء إلى المحرك من أجل خفض حرارته.