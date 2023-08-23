أخبار السيارات | اشتري أرخص فيات هاتشباك.. 5 سيارات مستعملة بداية من 130 ألف جنيه

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:
سعرها 100 ألف جنيه بس.. اشتري أرخص سيارة فيات هاتشباك
اشتهرت العلامة التجارية الإيطالية فيات بإنتاجها للسيارات المستعملة والتي تتوفر بأسعار مناسبة، كما تتميز بمحرك اقتصادي في استهلاك البنزين.
باقة 130 ألف جنيه.. 5 سيارات مستعملة في مصر
ارتفع الإقبال على شراء السيارات المستعملة خلال العام الماضي والحالي، نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة، ويرجع ذلك للعديد من الأزمات العالمية وتوقف سلاسل الإمداد والتوريد عالمياً، بالإضافة لنقص قطع الغيار.
سعر BMW X3 الجديدة في مصر
يشهد عالم السيارات الخارقة تطوراً كبيراً سنويا وخاصة السيارات الكهربائية التي أصبحت تطع نفسها بين الكبار بخطى ثابتة، ومن أشهر السيارات الكهربائية السريعة في العالم سيارة ريماك نيفييرا.
لأصحاب الدخل المحدود.. 5 سيارات مستعملة بداية من 130 ألف جنيه
يبحث العديد من المشترين عن اقتناء سيارات مستعملة بأسعار اقتصادية مناسبة، نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة مؤخراً، حيث تعتبر حلاً بديلاً عنها.
أهمية مياه الردياتير في السيارة وطرق تزويدها
يعتبر الردياتير المبرد الخاص بالسيارة، وهو عبارة عن علبة معدنية مكونة من عدة أجزاء، يمر بداخلها عدد من الأنابيب الصغيرة المسئولة عن سريان المياه بداخلها، حيث يصل هذا الماء إلى المحرك من أجل خفض حرارته.