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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستشار الرئيس وسكرتير عام البحر الأحمر يلتقيان ممثلي قبائل الشلاتين ويستمعان لمطالبهم

صورة موضوعية
صورة موضوعية

التقى اللواء أحمد جمال الدين، مستشار رئيس الجمهورية للمناطق النائية والحدودية، واللواء محمد البنداري، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، مع ممثلي قبائل حلايب وشلاتين، بهدف الاستماع إلى مطالبهم ومشاكلهم. تمت هذه اللقاءات عقب جولتهم لتفقد بعض المشروعات الخدمية بمدينة الشلاتين.

 

وخلال هذا اللقاء، نقل اللواء أحمد جمال الدين تحية وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي لجميع أهالي المناطق الجنوبية. وأكد على الاهتمام البالغ من القيادة السياسية بهم، واستمرار جهود تنفيذ مشروعات التطوير والخدمات تماشياً مع استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. كما أوضح أن الهدف من هذا اللقاء هو الاستماع إلى مطالبهم ومشاكلهم والعمل على حلها.

 

من جانبه، أكد اللواء محمد البنداري أن المحافظة تعمل جاهدة لتقديم جميع الخدمات والمرافق لأبناء الجنوب. وأشار إلى أنه سيتم توفير الدعم اللازم لضمان حصول أهالي الجنوب على جميع الحقوق والخدمات المستحقة.

 

ومن جهتهم، رحب ممثلو القبائل بمستشار رئيس الجمهورية وسكرتير عام المحافظة، معبِّرين عن امتنانهم للرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة. أكدوا أنهم يشعرون بالاهتمام الكبير من خلال مشروعات البنية التحتية التي تم تنفيذها، مثل المدارس والمستشفيات ومحطات التحلية وتطوير الطرق.

 

تم خلال اللقاء عرض مجموعة من المطالب والشكاوى التي يواجهها المواطنون في مدينتي حلايب وشلاتين. منها مشكلة المياه، وعدم التحاق العديد من الطلاب بمدارس تحلية المياه والتمريض بالشلاتين، وقلة الاهتمام بالتأمين الصحي، وتأخر تسليم مساكن بديلة لمستحقيها. كما تم مناقشة مشكلة التعدين. تعهد مستشار الرئيس وسكرتير عام المحافظة بتقديم الحلول المناسبة لبعض هذه المشكلات، ودراسة الباقي للوصول إلى حلول شاملة.

 

حضر اللقاء اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، والنائب علي نور عضو مجلس النواب، واللواء عادل نصر، رئيس مدينة الشلاتين، والمهندس حسني منصور، رئيس جهاز تعمير البحر الأحمر، والمهندس محمد عيسي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى حضور عدد من ممثلي قبائل الجنوب.

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