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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لفطور مختلف.. طريقة عمل كرات البطاطس المقلية

طريقة عمل كرات البطاطس
طريقة عمل كرات البطاطس

تعتبر طريقة عمل كرات البطاطس هي وجبة لذيذة وشهية، وتعتبر من المقبلات التي يحبها الكبار والصغار، خاصة عند تحضيرها مع العديد من الحشوات، كاللحم، الدجاج، الجبن، البصل الأخضر والجزر وغيرها الكثير، وغالبا ما تقدم كوجبة فطور بجانب كوب من الشاي.

 

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل كرات البطاطس، والتي يمكن تحضيرها في اقل من نصف ساعة، وتكفي هذه الوجبة لحوالي 8 افراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية.. 

 

طريقة عمل كرات البطاطس

 

طريقة عمل كرات البطاطس

 

مقادير طريقة عمل كرات البطاطس :

2 كوب بطاطس، مسلوقة ومهروسة

1 بيضة، مخفوقة

¾ كوب جبن مبشور

½ كوب بصل أخضر، مفروم

½ كوب بقسماط

زيت نباتي، للقلي

 

طريقة عمل كرات البطاطس :

_ في وعاء، نخلط البطاطس المهروسة مع البيض، الجبن والبصل الأخضر جيداً.

_ نشكل من المزيج كرات ثم نغمسها بالبقسماط.

_ نسخني الزيت في مقلاة واسعة على نار عالية، ثم نقلي كرات البطاطس لمدة دقيقتين حتى يصبح لونها ذهبياً.

_ ننقل كرات البطاطس المقلية إلى طبق مبطن بالمناشف الورقية، لتصفية الزيت الزائد.

_ ثم تقدم كرات البطاطس وهي ساخنة .

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