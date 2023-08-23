مباحث الدقهلية تكشف هوية شاب توفي إثر حريق شقة بجمصة

كشفت تحريات المباحث بجمصة، عن هوية العثور على جثة شاب متفحمة بإحدى مناطق الدقهلية ، حيث تبين أن الشاب يدعى أشرف صلاح فوزى ١٧ عاما مقيم بالمعصرة التابعة لمركز بلقاس.

ولقى شاب مصرعه وأصيبت شقيقته ، بعد أن شب حريق هائل بإحدى الشقق بجمصة حيث امتد من الشرفة إلى جزء منها بمدينة جمصة.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من قسم جمصة يفيد بمصرع طالب وإصابة شقيقته إثر نشوب حريق بشرفة بشقة بجمصة.

وانتقل ضباط المباحث والمطافئ وأيضا سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين نشوب حريق بشرفة شقه بجمصه بجوار فندق الشرطة أسفر عن وقوع متوفى كان يقوم بشواء دجاجه واشتعلت النيران فيه وإصابة شقيقته بحروق وتم نقل الجثمان والمصابة إلى المستشفى وتم السيطرة على الحربق قبل امتداده .

وجاري تحرير المحضر اللازم لإخطار النيابة.