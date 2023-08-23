تعرف على موعد إطلاق الجزأين الأول والثاني من Rebel Moon

كشفت نتفليكس عن المقطع الدعائي من فيلمها الجديد "REBEL MOON" للمخرج زاك سنايدر، مبدع أفلام "300" و"Man of Steel" و" Army of the Dead".

يتناول فيلم الخيال العلمي الجديد قصة مستعمرة هادئة على أطراف المجرّة، تتعرض فجأة للتهديد من جيوش حاكمة مستبدة، لتظهر بين سكان القرية سيدة غريبة وغامضة تدعى "كورا" (صوفيا بوتلة) وتصبح أملهم الوحيد في النجاة. تنطلق كورا في مهمة صعبة للبحث عن مقاتلين مدربين للانضمام إلى صفوفها والوقوف في وجه "سيدة العالم"، وتنجح في تشكيل جيش صغير من المحاربين يضم مجموعة من الغرباء من عوالم مختلفة بينهم متمردون وفلاحون وأشخاص فقدوا أهلهم في الحرب، ولكن تجمعهم الرغبة في التضحية والانتقام. وحين تلقي ويلات الحرب بكاهلها على هذا القمر، تبدأ معركة شرسة ترسم مصير المجرة، ويتشكل جيش جديد من الأبطال.



العمل إخراج: زاك سنايدر والتأليف: زاك سنايدر، كورت جونستاد، وشي هاتن ومن بطولة صوفيا بوتلة، جيمون هونسو، سكرين، ميشيل هيوزمان، باي دونا، راي فيشر، إلى جانب تشارلي هونام وأنتوني هوبكنز بصوت "جيمي". ويشارك في العمل كل من ستاز ناير، فرا في، كليوباترا كولمان، ستيوارت مارتن، إنفار إيجيرت سيغروسون، ألفونسو هيريرا، كاري إلويس، ريان ريس، إي دافي، جينا مالون، سكاي يانغ، شارلوت ماجي، كوري ستول.

ومن المقرر إصدار الجزء الأول: 22 ديسمبر 2023 على نتفليكس علي ان موعد إصدار الجزء الثاني: 19 أبريل 2024 على نتفليكس.



