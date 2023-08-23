خطوة بخطوة.. طريقة عمل فتة الكوارع على أصولها

تعتبر طريقة عمل فتة الكوارع، هي وجبة مغذية ولذيذة، تعد من الأكلات الشعبية المصرية، تُحضّر باستخدام الأرز المسلوق والخبز المحمّص وقطع الكوارع المسلوقة، بالإضافة إلى صلصة الطماطم.

تعد فتة الكوارع من الأكلات الشهيّة التي يحبها الجميع كبارًا وصغارًا، وإذا كنت ترغب في تجربتها بمنزلك، فسنقدم لكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية، ومقادير تحضيرها خطوة بخطوة..

طريقة عمل فتة الكوارع

طريقة عمل فتة الكوارع

مقادير طريقة عمل فتة الكوارع

ماء حسب الرغبة

1 كيلو كوارع نظيفة ومقطعة

2 بصل مقطع

2 عود كرفس

2 جزر مقطع

2 ورق لورا

3 ملعقة كبيرة سمن

1 بصل مفروم

2 ملعقة كبيرة ثوم مفروم

3 كوب عصير طماطم

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

ملح حسب الرغبة

فلفل أسود حسب الرغبة

كمون حسب الرغبة

5 رغيف خبز

4 كوب أرز مسلوق

طريقة عمل فتة الكوارع

_ لتحضير الكوارع، نضع كمية من الماء في قدر كبير، ثم يضاف قطع الكوارع، ونتركها تغلي لمدة 15 دقيقة ثم نتخلص من هذا الماء ونغسل الكوارع بالماء الجاري.

_ نضع في القدر كمية مناسبة من الماء البارد، ثم تضاف الكوارع النظيفة، البصل المقطع، الكرفس، الجزر، ورق اللورا، ملعقة من الملح، والفلفل الأسود، ونترك الكوارع في القدر حتى تنّضج تمامًا.

_ لتحضير الصلصة، نضع في قدر آخر ملعقتين من السمن على النار، ثم يضاف البصل المفروم، ملعقة من الثوم المفروم، وقلّبي لدقائق.

_ يضاف عصير الطماطم، معجون الطماطم، ملعقة صغيرة من الملح، والفلفل الأسود وملعقة صغيرة من الكمون، ونترك هذا الخليط حتى تتسبّك الطماطم.

_ نقطّع الخبز ثم نضعه في صينية كبيرة، ونخلط في وعاء آخر ملعقة السمنة المتبقيّة بعد تذوّيبها مع ملعقة الثوم المفروم المتبقّية، وملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود والكمون.

_ ندخل الصينية إلى الفرن حتى يتحمّص الخبز.

_ نفرد الخبز المحمّص في صحن التقديم، ونضع فوقه الأرز المسلوق بالتساوي، ثم نسكب قليلًا من صلصة الطماطم، ونضع فوقها الكوارع المسلوقة، قليل من الصلصة ونقدّم الطبق ساخنًا.