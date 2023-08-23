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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حشيش وبانجو.. الأمن العام يضبط 12 قضية مخدرات بأسوان

الشرطة
الشرطة

شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ايو عمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان حملة أمنية مكبرة استهدفت دوائر المديرية .

أسفرت جهودها عن ضبط (12) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة ضبط خلالهم (11 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 12 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية لمخدر الهيروين – كمية لمخدر الشابو) بحوزة (12 متهم "لعدد 8 منهم معلومات جنائية").

كما تم ضبط (6) قطع سلاح نارى بمضبوطات (2 بندقية خرطوش - 4 فرد محلى – عدد من الطلقات) بحوزة (6 متهمين "لعدد 4 منهم معلومات جنائية") و تنفيذ (812) حكم قضائى متنوع. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام .

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