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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 510 حالات إشغال طريق بنطاق 4 مراكز بالبحيرة

حملات الإزالة بالبحيرة
حملات الإزالة بالبحيرة

قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة  بتنفيذ حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق.

 وأسفرت الحملات عن رفع 510 حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع مابين ثابت ومتحرك عبارة عن 241 حالة بدمنهور، 173 حالة إشغال طريق بايتاي البارود، 46 حالة برشيد، 50 حالة بأبو حمص.

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وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظه لمنع عودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.

ذلك تنفيذا لتوجيهات نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بضرورة تكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية علي الطريق لتيسير الحركة المرورية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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