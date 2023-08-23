القبض على ديلر بالدقهلية بحوزته سلاح ناري ومخدرات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص .

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن الدقهلية من ضبط (عنصر إجرامى - مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس) وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش - كمية من مخدر البانجو وزنت 15 كيلو جرام - بندقية خرطوش- 300 قرص مخدر لعقار "الكبتاجون" - طبنجة - عدد من الطلقات).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والسلاح النارى لحماية نشاطه.

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (130 ألف جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.