البضاعة في المخزن.. سقوط عصابة تتاجر بالمخدرات بدمياط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص .

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن دمياط قيام تشكيل عصابى مكون من ( 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة دمياط ) ، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بمخزن "ملك أحدهم" كائن بدائرة مركز شرطة دمياط وبحوزتهم ( كمية لمخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرام - كمية لمخدر البانجو وزنت 60 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين- بندقية خرطوش – 3 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبلغ مالى – 4 هواتف محمول).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والأسلحة النارية والذخائر للدفاع عن نشاطهم الإجرامي والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم ، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم.

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(575 ألف جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.