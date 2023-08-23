عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

البضاعة في المخزن.. سقوط عصابة تتاجر بالمخدرات بدمياط

الشرطة
الشرطة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص .

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن دمياط قيام تشكيل عصابى مكون من ( 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة دمياط ) ، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة . 

 عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بمخزن "ملك أحدهم" كائن بدائرة مركز شرطة دمياط وبحوزتهم ( كمية لمخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرام - كمية لمخدر البانجو وزنت 60 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين- بندقية خرطوش – 3 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبلغ مالى – 4 هواتف محمول).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والأسلحة النارية والذخائر للدفاع عن نشاطهم الإجرامي والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم ، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم.

 قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(575 ألف جنيه تقريباً). 

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الامن العام امن دمياط بندقية خرطوش تشكيل عصابى شرطة دمياط مخدر الحشيش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد بيع النادي.. ثلاثي الأهلي يشكون فيوتشر | تفاصيل

بعد رحيل مجلس الزمالك.. قرار جديد في الأهلي حول غرامة كهربا

الدراسة اونلاين والتقييم بالابحاث|هل تقرر التعليم ذلك بعد ظهور متحورEG5 في مصر؟

البقاء في المنزل.. تاج الدين يكشف كيفية الوقاية من متحور كورونا الجديد

أغلى لاعب في الدوري السعودي.. تفاصيل عرض اتحاد جدة لمحمد صلاح

بعد ظهور أول إصابتين بمتحور كورونا في مصر.. هل تفرض الحكومة ارتداء الكمامة؟

نجم الزمالك السابق: الحق عاد لأصحابه.. وسأترشح للانتخابات القادمة

متحور EG 5 بمصر.. تحذير من عادة خاطئة يُمارسها المصابون تؤدي للوفاة لحظيًا

ترشيحاتنا

«الطيب» يبحث مع رئيس مجمع علماء الصومال سبل تعزيز دعم الأزهر العلمي

الأهلي في خانة اليك| ترضية سيد عبدالحفيظ.. وورطة السولية.. ومرتجي «كعب داير»

مستقبل وطن يعلن دعمه لخوض الرئيس السيسي سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة

بينها «اللغات».. اعرف أقسام كليات الآداب عشان تختار منها

انعدام الرجولة.. القصة الكاملة لواقعة تصوير رجل لزوجته أثناء العلاقة بالبحيرة

وزير النقل يتفقد تطوير خط سكة حديد الفردان - بئر العبد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس البحر.. هيدي كريم تستعرض جمالها على الشاطئ| شاهد

شاهد.. ولادة ثعبان برأسين تثير دهشة المواطنين في بريطانيا

لملاك الشقق والمحال| قرار عاجل من الضرائب.. ومساءلة قانونية للمخالفين

من الأكثر عرضة للإصابة بمتحور كورونا الجديد EG.5 وطرق الوقاية

فيديو

لقاء سويدان: حنان مطاوع ومي كساب وشيري عادل ساندوني في أزمتي الصحية

الست اللي على المصطبة.. عريس تصيبه العين يوم زفافه ويتعرض لموقف محرج

أصالة تطرح أغنية العجب في الهوى.. فيديو

على متن طائرة خاصة.. أحلام تصل جدة لإحياء حفلها بالسعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

اﻟﻤﺰﻳﺪ