بيتسلقوا المنافذ.. سقوط عصابة تخصصت في سرقة المنازل بالعبور

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية وبمشاركة مديرية أمن القليوبية قيام (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة أول العبور) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب وقائع سرقات المساكن والمتاجر بأسلوب تسلق المنافذ وإستخدام المفتاح المصطنع.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم عدد 12واقعة سرقة، وأرشدوا عن المسروقات.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.