عاجل
تربية وحقوق وآداب.. فرصة في هذه الكليات بتنسيق المرحلة الثالثة 2023 الصحف الكويتية اليوم| مصر تعلن ظهور متحور كورونا الجديد.. تعليق حركة السفن في مضيق البوسفور.. الدفاعات الجوية الروسية تتصدى لهجوم أوكراني بالمسيرات قرب الكرملين بتكلفة خيالية.. كافيار الروسية تكشف عن مجموعة هواتف مرصعة بالذهب والألماس رئيس البرازيل: إنشاء عملة موحدة لمجموعة البريكس يقلل من ضعفنا ويوسع خياراتنا وكالة تطوير الشباب في جنوب أفريقيا تعرض تجربتها أمام تجمع بريكس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المتهمون ارتدوا ملابس حريمي.. تفاصيل سرقة خزينة مدرسة 6 أكتوبر

لص
لص

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من مسئول بإحدى المدارس الكائنة بدائرة القسم باكتشافه سرقة خزينة من داخل مكتب الحسابات بالمدرسة وبداخلها مبالغ مالية.

 بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (عدد 3 أشخاص "أحدهم يعمل بذات المدرسة" جميعهم مُقيمون بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم.. وبحوزتهم مبلغ مالى وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة ، وقرر أحدهم بأنه نظراً لطبيعة عمله بالمدرسة وعلمه بأماكن الإحتفاظ بالمبالغ المالية إختمرت فى ذهنه فكرة سرقة الخزينة وفى سبيل ذلك قام بالإستعانة بباقى المتهمين وإحضار ملابس نسائية ومركبة "توك توك" والتوجه لمقر المدرسة ، وقام أحدهم بمراقبة الطريق وقيام الآخران بتسلق السور وإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأضاف بإستيلائهم على مبالغ مالية أخرى من داخل وحدة أدراج أسفل الخزينة .

بإستدعاء المُبلغ وبمناقشته حول المبالغ المالية المضبوطة قرر بأنها خاصة به وأنه لم يكن قد حصر المبالغ المالية بأدراج المكاتب .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية امن الجيزة سرقة خزينة قسم شرطة ثالث أكتوبر مدرسة وزارة الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد رحيل مجلس الزمالك.. قرار جديد في الأهلي حول غرامة كهربا

بعد بيع النادي.. ثلاثي الأهلي يشكون فيوتشر | تفاصيل

البقاء في المنزل.. تاج الدين يكشف كيفية الوقاية من متحور كورونا الجديد

بعد ظهور أول إصابتين بمتحور كورونا في مصر.. هل تفرض الحكومة ارتداء الكمامة؟

أغلى لاعب في الدوري السعودي.. تفاصيل عرض اتحاد جدة لمحمد صلاح

الدراسة اونلاين والتقييم بالابحاث|هل تقرر التعليم ذلك بعد ظهور متحورEG5 في مصر؟

نجم الزمالك السابق: الحق عاد لأصحابه.. وسأترشح للانتخابات القادمة

متحور EG 5 بمصر.. تحذير من عادة خاطئة يُمارسها المصابون تؤدي للوفاة لحظيًا

ترشيحاتنا

بيراميدز يعلن السفر لإقامة معسكر في تركيا استعدادًا للموسم الجديد

ضبط حالتي غش إلكتروني في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة اليوم

شاب يقتل شقيقة الأكبر بسبب خلافات أسرية بالبحيرة

مستجدات الطقس| رمال مثارة وسحب رعدية قادمة من السودان تضرب مناطق بمصر

غدا.. الحكومة تصرف مرتبات الموظفين

عيب بـ نيسان سنترا يستدعي ربع مليون سيارة| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس البحر.. هيدي كريم تستعرض جمالها على الشاطئ| شاهد

شاهد.. ولادة ثعبان برأسين تثير دهشة المواطنين في بريطانيا

لملاك الشقق والمحال| قرار عاجل من الضرائب.. ومساءلة قانونية للمخالفين

من الأكثر عرضة للإصابة بمتحور كورونا الجديد EG.5 وطرق الوقاية

فيديو

أصالة تطرح أغنية العجب في الهوى.. فيديو

على متن طائرة خاصة.. أحلام تصل جدة لإحياء حفلها بالسعودية

ظهور أول حالتين إيجابيتين.. وصول متحور كورونا EG.5 إلى مصر

8 ملايين دينار وخاتم ذهب..أب وأم يعرضان طفلهما للبيع والاستخبارات العراقية تتحرك «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

اﻟﻤﺰﻳﺪ